JAV įvedė sankcijas Kolumbijos prezidentui ir jo šeimos nariams

Sankcijos taip pat taikomos jo žmonai Verónicai Alcocer, Petro sūnui Nicolasui ir Kolumbijos vidaus reikalų ministrui Armando Benedetti, penktadienį paskelbė JAV Iždo departamentas.
Paskelbus sankcijas, Jungtinėse Valstijose esantis jų turtas buvo įšaldytas arba konfiskuotas.
„Prezidentas Petro leido klestėti narkotikų karteliams ir atsisakė stabdyti šią veiklą. Šiandien [JAV] Prezidentas [Donaldas] Trumpas imasi ryžtingų veiksmų, kad apsaugotų mūsų tautą ir aiškiai parodytų, jog netoleruosime narkotikų kontrabandos į mūsų šalį“, – pranešime spaudai sakė iždo sekretorius Scottas Bessentas.
„Jis taip pat susivienijo su [Venesuelos prezidento] Nicolaso Maduro Moroso narkoteroristiniu režimu ir „Cartel de Los Soles“ – „Saulių karteliu“ vadinama nusikalstama organizacija, kurią, kaip įtariama, sudaro aukšto rango Venesuelos pareigūnai.
G. Petro ir D. Trumpas neseniai susikirto dėl prieštaringai vertinamų JAV karinių operacijų prieš tariamus narkotikų kontrabandininkų laivus Karibų jūros regione.
G. Petro ne kartą apkaltino JAV žudant žmones, o D. Trumpas pavadino jį narkotikų baronu.
„Šią visuomenės, kuriai taip daug padėjome mažinant kokaino vartojimo apimtis, vyriausybės priemonę užsitarnavau dešimtmečius veiksmingai kovodamas su neteisėta prekyba narkotikais“, – po to, kai buvo paskelbtos JAV sankcijos, socialiniame tinkle „X“ parašė G. Petro.
„Tai paradoksalu, bet mes atgal nesitrauksime ir niekada nesiklaupsime.“