Venesuelos prezidentas apie karių dislokavimą: JAV dirbtinai kuria karą

„Jie dirbtinai kuria naują nesibaigiantį karą; jie pažadėjo, kad daugiau niekada neįsitrauks į karą, o dabar dirbtinai kuria karą, kuriam mes ketiname užkirsti kelią“, – valstybiniams transliuotojams sakė N. Maduro.
Penktadienį Pentagonas pranešė, kad Vašingtonas į kovą su narkotikų prekeivių organizacijomis Lotynų Amerikoje siunčia lėktuvnešio smogiamąją grupę.
Rugsėjį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo karinę kampaniją, jo teigimu, skirtą kovoti su „narkoteroristais“, kurios metu Karibų jūros regione, be kita ko, buvo dislokuota 10 radarų neaptinkamų karo lėktuvų „F-35“ ir aštuoni JAV karinio jūrų laivyno laivai.
Per smūgius, kurių taikiniais tapo mažiausiai 10 laivelių, jau žuvo daugiau nei 40 žmonių, kurie, pasak jų vyriausybių ir šeimų, daugiausia buvo civiliai gyventojai, o kai kurie iš jų – jūroje žvejoję žvejai.
Vašingtonas ketvirtadienį paskelbė apie netoli Venesuelos krantų vyksiančias bendras karines pratybas su Trinidadu ir Tobagu.
Pranešime teigiama, kad spalio 26–30 d. Port of Speine prisišvartuos eskadrinis minininkas „USS Gravely“, o JAV jūrų pėstininkų kontingentas kartu su Trinidado ir Tobago gynybos pajėgomis dalyvaus bendruose mokymuose.