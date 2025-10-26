D. Trumpas pasirašė Tailando ir Kambodžos paliaubų susitarimą

Susitarimą po anksčiau šiais metais įvykusio kruvino pasienio ginčo pasirašė Tailando ministras pirmininkas Anutinas Charnvirakulas, Kambodžos ministras pirmininkas Hunas Manetas, D. Trumpas ir Malaizijos premjeras Anwaras Ibrahimas. Pagal jį humanitariniais sumetimais bus paleista 18 Kambodžos karo belaisvių, sakoma Kambodžos užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai.
Kaimyninės šalys liepos pabaigoje susitarė dėl pradinių paliaubų, kurioms iš dalies tarpininkavo D. Trumpas, tačiau nuo to laiko abi pusės apkaltino viena kitą pažeidimais.
Kalbėdamas pasirašymo ceremonijoje, D. Trumpas pavadino tai „didžiuliu žingsniu“ ir pasveikino Tailando ir Kambodžos premjerus. Dar tik vykdamas į Malaiziją, D. Trumpas prabilo apie „puikų taikos susitarimą (…) kuriam didžiuodamasis tarpininkavau tarp Kambodžos ir Tailando“.
Vis dėlto analitikai sako, kad galutinis išsamus taikos susitarimas tarp kaimyninių Pietryčių Azijos šalių dar nebuvo sudarytas.
Malaizijos užsienio reikalų ministras Mohamadas Hasanas, kuris aktyviai dalyvavo derybose ASEAN vardu, yra pareiškęs, kad naujausias susitarimas daugiausia susijęs su regioninių stebėtojų dislokavimu pasienio konflikto zonose.
„Mes norime, kad daugiau nebūtų paliaubų pažeidimų, nes po liepos 28 d., nors paliaubos jau galiojo, buvo (…) nedidelių pažeidimų“, – tvirtino jis.
„Abi šalys turi atitraukti sunkiąją ginkluotę iš atitinkamų teritorijų ir, antra, abi šalys turi stengtis išminuoti arba pašalinti ir sunaikinti minas, kurios buvo padėtos abiejų šalių pasienyje“, – pridūrė ministras.
