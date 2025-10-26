D. Trumpas svarbią kelionę po Azijos šalis pradėjo pasirašydamas susitarimus

D. Trumpas tryško pasitikėjimu prieš Pietų Korėjoje numatytą susitikimą su Kinijos vadovu, kuriuo siekiama sudaryti susitarimą, skirtą užbaigti skausmingą dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų prekybos karą.
„Manau, kad sudarysime susitarimą“, – žurnalistams Kvala Lumpūre pareiškė jis, kai JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas ir Kinijos vicepremjeras He Lifengas baigė dvi dienas trukusius susitikimus.
„Tai bus puiku Kinijai, puiku ir mums“, – pažymėjo jis.
S. Bessentas nurodė, kad derybos, kurių metu siekiama susitarti ir išvengti tolesnių 100 proc. muitų, turinčių įsigalioti lapkričio 1 d., „paruošė dirvą lyderių susitikimui labai teigiamu pagrindu“. Tuo tarpu Kinijos prekybos viceministras Li Chenggangas žurnalistams nurodė, kad buvo pasiektas „pirminis susitarimas“.
Tačiau D. Trumpo darbotvarkės viršuje Kvala Lumpūre, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose, buvo Tailando ir Kambodžos paliaubų susitarimo pasirašymas. D. Trumpas šias paliaubas, kurias jis padėjo sudaryti po kruviniausių šių kaimyninių šalių susirėmimų per kelis dešimtmečius, pavadino „didžiuliu žingsniu“ ir pridūrė, kad jis kartu sudarė „didelį prekybos susitarimą su Kambodža ir labai svarbų susitarimą su Tailandu dėl ypatingos svarbos mineralų“.
Išvykdamas iš Vašingtono, D. Trumpas pakurstė spėliones, kad, viešėdamas Korėjos pusiasalyje, jis taip pat gali pirmą kartą nuo 2019 m. susitikti su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Jong Unu, – jis pareiškė esąs „tam atviras“. JAV prezidentas, kuriam tai yra pirmoji kelionė į Aziją nuo tada, kai jis sausio mėnesį grįžo į Baltuosius rūmus, pirmadienį dar keliaus į Japoniją.
Malaizijoje, kur D. Trumpas pirmą kartą lankosi kaip prezidentas, jo lėktuvą lydėjo du Malaizijos orlaiviai F-18, kai jis leidosi Kvala Lumpūre. Pasitiktas su raudonuoju kilimu ir daugybe Malaizijos ir JAV vėliavų, besišypsantis D. Trumpas savo firminiu rankų mojavimo šokiu atsakė jį pasitikusiems kultūros atstovams.
D. Trumpas, kuris ir su Malaizija pasirašė susitarimą dėl prekybos ir mineralų, kartu su ministru Anwaru Ibrahimu važinėjosi jo šarvuotu „Cadillac“ automobiliu, pravardžiuojamu „The Beast“ (liet. žvėris). Kitur mieste mitingavo nedidelė protestuotojų grupė, kai kurie žmonės laikė plakatus su užrašu „Dump Trump“ (liet. išmeskite Trumpą).
Sustojęs pasipildyti degalų, D. Trumpas susitiko su Kataro lyderiais, kurie yra vieni iš jo inicijuoto Gazos paliaubų susitarimo garantų; be to, jis susitiko su Brazilijos prezidentu Luizu Inacio Lula da Silva, siekdamas pagerinti santykius su šiuo kairiųjų pažiūrų lyderiu.
„Manau, kad sudarysime gana gerų susitarimų“, – Brazilijos vadovui sakė D. Trumpas.
Derybos dėl muitų
D. Trumpas antradienį taip pat susitiks su naująja Japonijos ministre pirmininke Sanae Takaichi, kuri paskelbė ryšių su JAV stiprinimą savo „administracijos pagrindiniu prioritetu diplomatijos ir saugumo srityje“. JAV lyderis sakė, kad apie ją girdėjo „puikių dalykų“.
Japonija išvengė didžiausių muitų, kuriuos D. Trumpas įvedė viso pasaulio šalims, siekdamas padaryti galą, pasak jo, nesąžiningiems prekybos balansams, dėl kurių „Jungtinės Valstijos yra apiplėšiamos“.
Kelionės akcentas turėtų būti Pietų Korėja, kur D. Trumpas pirmą kartą nuo sugrįžimo į valdžią susitiks su Xi Jinpingu. D. Trumpas trečiadienį turėtų nusileisti pietiniame Busano uostamiestyje prieš Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimą ir susitiks su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae Myungu.
Pasaulio rinkos ketvirtadienį atidžiai stebės, ar susitikimas su Kinijos lyderiu gali padėti nutraukti prekybos karą, kurį sukėlė didžiuliai D. Trumpo muitai.
Pietų Korėjos susivienijimo ministras pareiškė, kad esama „didelės“ tikimybės, jog taip pat įvyks D. Trumpo ir Šiaurės Korėjos vadovo susitikimas. Abu lyderiai paskutinįkart buvo susitikę abi Korėjas skiriančioje demilitarizuotoje zonoje per pirmąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste.
Kim Jong Unas sakė, kad jis taip pat būtų atviras susitikimui su JAV prezidentu, jei Vašingtonas atsisakys savo reikalavimo, kad Pchenjanas išsižadėtų savo branduolinio arsenalo.