Nerimas JAV padangėje: dėl beldimo į duris – apsuktas skrydis

Su įgulos nariais negalėjęs susisiekti pilotas, išgirdęs beldimą į kabinos duris, manė, kad kažkas bando įsilaužti, todėl paskelbė pavojaus signalą.
Federalinė aviacijos administracija (FAA) pranešė, kad pilotai, baimindamasi galimo įsilaužimo į kabiną, nusprendė grįžti į Omahą.
Jie informavo oro eismo kontrolę, kad kažkas bando patekti į kabiną, ir paprašė, jog orlaivį pasitiktų policija. Vėliau dispečeriai atšaukė pavojaus signalą, pranešdami pareigūnams, kad tai buvo personalo problema.
FAA pridūrė, kad lėktuvas saugiai nusileido, „paskelbus avarinę situaciją, kai pilotas negalėjo susisiekti su salono įgula“.
„Po nusileidimo buvo nustatyta, kad kilo problema su vidine telefono ryšio sistema, todėl skrydžio įgula beldėsi į kabinos duris“, – teigiama pranešime.
„SkyWest“ skrydis 6469 pakilo iš Omahos 19.23 val. vietos laiku, tačiau po 36 minučių apsisuko ir nusileido atgal „Eppley“ oro uoste, praneša stebėjimo portalas „FlightRadar“.
„American Airlines“ skrydį į Los Andželą pirmadienį vykdė regioninės oro linijos „SkyWest“.
Oro linijos savo pranešime pažymėjo, kad lėktuvas „iš atsargumo sugrįžo į Omahą dėl ryšio problemų su vieno įgulos nario mikrofonu“. Vėliau skrydis į Los Andželą buvo tęsiamas.
Po nusileidimo nufilmuotame vaizdo įraše buvo galima girdėti piloto paaiškinimą.
„Nebuvome tikri, ar su lėktuvu viskas gerai, todėl dėl viso pikto sugrįžome čia. Turėsime šiek tiek palaukti, kol išsiaiškinsime, kas vyksta“, – dėstė jis.
Keleivinių lėktuvų durys paprastai būna užrakintos skrydžio metu ir buvo sustiprintos pagal Federalinės aviacijos administracijos (FAA) taisykles, įvestas po rugsėjo 11-osios išpuolių.
Dauguma komercinių lėktuvų turi jutiklinį pultą, per kurį salono įgula gali paprašyti patekti į kabiną – neaišku, ar šiuo atveju buvo bandyta tai padaryti.
