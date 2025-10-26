Konferencija
Šaudynės JAV universitete: žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti

2025 m. spalio 26 d. 15:48
Šeštadienio vakarą per šaudynes Linkolno universitete JAV Pensilvanijos valstijoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar šeši buvo sužeisti. Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai pranešė transliuotojas „ABC News“.
Česterio apygardos prokuroras Chrisas de Barrena-Sarobe sekmadienio rytą surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad šūviai buvo paleisti prie universiteto Tarptautinio kultūros centro per susibūrimą po futbolo rungtynių.
Jis pridūrė, kad buvo sulaikytas vienas asmuo, turėjęs šaunamąjį ginklą. Pasak prokuroro, incidente galėjo dalyvauti dar vienas žmogus. Tačiau Ch. de Barrena-Sarobe pažymėjo, kad teisėsauga nemano, jog tai buvo iš anksto suplanuotos masinės šaudynės.
Pensilvanijos gubernatorius Joshas Shapiro platformoje „X“ parašė, kad jis buvo informuotas apie šaudynes ir pasiūlė savo paramą universitetui.
