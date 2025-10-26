Šaudynės JAV universitete: žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti

Česterio apygardos prokuroras Chrisas de Barrena-Sarobe sekmadienio rytą surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad šūviai buvo paleisti prie universiteto Tarptautinio kultūros centro per susibūrimą po futbolo rungtynių.
Jis pridūrė, kad buvo sulaikytas vienas asmuo, turėjęs šaunamąjį ginklą. Pasak prokuroro, incidente galėjo dalyvauti dar vienas žmogus. Tačiau Ch. de Barrena-Sarobe pažymėjo, kad teisėsauga nemano, jog tai buvo iš anksto suplanuotos masinės šaudynės.
Pensilvanijos gubernatorius Joshas Shapiro platformoje „X“ parašė, kad jis buvo informuotas apie šaudynes ir pasiūlė savo paramą universitetui.