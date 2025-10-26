Paryžiaus džiaugsmas dėl Luvro vagystės: policija sulaikė du asmenis

„Le Parisien“ laikraščio duomenimis, vyrai buvo kilę iš Paryžiaus priemiestinio rajono Seine-Saint-Denis, o vienas iš jų ruošėsi įsėsti į lėktuvą Šarlio de Golio oro uoste.
Praėjusį sekmadienį iš labiausiai lankomo pasaulio muziejaus buvo pavogta daiktų už 88 mln. eurų, kai keturi vagys, naudodamiesi elektriniais įrankiais, įsilaužė į muziejų vidury baltos dienos.
Prancūzijos teisingumo ministras pripažino, kad saugumo protokolas „neveikė“, palikdamas šaliai „siaubingą įvaizdį“.
Pranešimuose teigiama, kad įtariamieji, kurie policijai žinomi dėl ankstesnių vagysčių, buvo suimti šeštadienio vakare.
Šiuo metu bylą perėmė specializuoti policijos pareigūnai, kurie gali įtariamuosius apklausti iki 96 valandų.
Pranešama, kad gauja atvyko 09:30 vietos laiku, netrukus po to, kai muziejus atvėrė duris lankytojams.
Įtariamieji atvyko su transporto priemonėje sumontuotu mechaniniu keltuvu, kad galėtų patekti į Galerie d'Apollon („Apolono galeriją“) per balkoną netoli Senos upės.
Nuotraukos iš įvykio vietos rodo kopėčias, vedančias į pirmojo aukšto langą. Du vagys pateko į vidų, išpjaudami langą elektriniu įrankiu.
Tada jie pagrasino sargams, kurie evakavo patalpas, ir išpjovė stiklą iš dviejų vitrinų, kuriose buvo laikomi brangakmeniai.
Preliminari ataskaita atskleidė, kad viena iš trijų patalpų, esančių apiplėšto muziejaus teritorijoje, neturėjo vaizdo stebėjimo kamerų, praneša Prancūzijos žiniasklaida.
Prancūzijos policija teigia, kad vagys viduje praleido keturias minutes ir 09:38 vietos laiku pabėgo dviem motoroleriais, kurie laukė lauke.
Pasak pareigūnų, Prancūzijos kultūros įstaigų apsauga buvo sugriežtinta.