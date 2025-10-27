„Hamas“ pareiškė, kad perduos 16-ojo Izraelio įkaito palaikus

„Ezzedine Al-Qassam“ brigados 21 val. Gazos (ir Lietuvos) laiku perduos vieno iš Izraelio belaisvių kūną, šiandien rastą Gazos Ruože“, – savo „Telegram“ kanale teigė grupuotė.
Pagal susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, „Hamas“ turėjo perduoti visus gyvus ir mirusius įkaitus per 72 valandas nuo paliaubų įsigaliojimo spalio 10 d.
Nors palestiniečių smogikai laiku paleido visus 20 gyvų įkaitų, kuriuos laikė, jie iš pradžių perdavė tik dalį mirusių įkaitų kūnų. Remiantis paliaubų susitarimu, „Hamas“ turi perduoti Izraeliui 28 įkaitų palaikus.
„Hamas“ tvirtina, kad kūnus surasti sunku, nes jie palaidoti po susprogdintų pastatų ir tunelių nuolaužomis.
„Hamas“IzraelisIzraelis Hamas karas
