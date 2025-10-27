Lrytas Premium prenumerata tik
Argentinos prezidento J. Milei partija netikėtai laimėjo Kongreso vidurio kadencijos rinkimus

2025 m. spalio 27 d. 07:10
Argentinos ultraliberalus prezidentas Javieras Milei netikėtai sėkmingai pasirodė per sekmadienį šalyje vykusius Kongreso vidurio kadencijos rinkimus, nepaisant jį supančių korupcijos skandalų ir toliau silpnos ekonomikos.
Jo partija „La Libertad Avanza“ („Laisvė žengia į priekį“) laimėjo 40,84 proc. balsų, smarkiai aplenkusi kairiąją opoziciją, gavusią kiek mažiau nei 32 proc. balsų.
Balsavimas, per kurį buvo išrinkta pusė Deputatų rūmų ir trečdalis Senato narių, taip pat buvo laikomas kadenciją įpusėjusio prezidento J. Milei išbandymu.
Laikydamasis griežto taupymo politikos, J. Milei sugebėjo subalansuoti biudžetą ir sumažinti infliaciją. Tačiau ekonomika iš tikrųjų neatsigauna. Daugelis žmonių neteko darbo, o investuotojai nerodo noro dideliu mastu investuoti pinigų į Argentiną dėl neapibrėžtos padėties. Infliacijos lygis vis dar viršija 30 procentų.
J. Milei iki šiol neturėjo daugumos Deputatų rūmuose ar Senate. Jis daugiausia valdė įsakais, o jo įstatymų leidybos iniciatyvos dažnai buvo Kongreso stabdomos. Dėl to ambicinga J. Milei reformų darbotvarkė įstrigo.
Po sekmadienio rinkimų J. Milei ir jo sąjungininkai Kongrese dabar turės bent trečdalį vietų – kvorumą, reikalingą apginti jo veto prieš parlamento sprendimus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasveikino savo sąjungininką ir kolegą J. Milei su jo partijos pergale vidurio kadencijos rinkimuose.
„Sveikinu prezidentą Javierą Milei su triuškinama pergale Argentinoje. Jis atlieka nuostabų darbą! Mūsų pasitikėjimą juo pateisino Argentinos žmonės“, – savo „Truth Social“ platformoje parašė po Aziją keliaujantis D. Trumpas.
ArgentinaDonaldas Trumpas (Donald Trump)

