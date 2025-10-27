Auksuoti golfo kamuoliukai ir pikapai iš JAV: Japonijoje rengiamasi sutikti D. Trumpą

Pačioje vizito pradžioje D. Trumpą turėtų priimti imperatorius Naruhito, o jo apsaugai ketinama skirti apie 18 tūkst. policijos pareigūnų.
Transliuotojo NHK duomenimis, Tokijo transporto ministerija D. Trumpo garbei planuoja surengti didelę JAV pikapų ekspoziciją, akivaizdžiai atsakydama į D. Trumpo nusiskundimą, neva Japonija leidžia importuoti labai mažai JAV pagamintų automobilių.
NHK pranešė, kad pikapai bus eksponuojami antradienį vyksiančio aukščiausiojo lygio susitikimo su naująja konservatyvia Japonijos ministre pirmininke Sanae Takaichi, kurią parlamentas išrinko spalio 20 d., vietoje.
S. Takaichi laikoma 2022 m. nužudyto buvusio ministro pirmininko Shinzo Abės protežė. Ji vadovaujasi Sh. Abės nacionalistinėmis ir reformistinėmis nuostatomis ir artima buvusiojo premjero bičiulystė su D. Trumpu turėtų išeiti jai į naudą.
JAV prezidentas, kuris per savo pirmąją kadenciją Japonijoje lankėsi tris kartus, dažnai žaisdavo golfą su Sh. Abe ir kartu stebėdavo sumo imtynes.
Pasak transliuotojo NHK, S. Takaichi svarsto galimybę padovanoti D. Trumpui golfo lazdą, kuria kadaise žaisdavo pats Sh. Abė, taip pat auksu padengtų golfo kamuoliukų.