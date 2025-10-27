Konferencija
D. Trumpas rengia Vidurinės Azijos šalių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą

2025 m. spalio 27 d. 16:24
JAV prezidentas Donaldas Trumpas kitą savaitę rengia Vidurinės Azijos aukščiausio lygio susitikimą, pranešė dviejų šio išteklių turtingo regiono valstybių vadovai – nes didžiosios pasaulio galios grumiasi dėl įtakos jame.
Rusijos tradicinis dominavimas penkiose buvusiose sovietinėse valstybėse susvyravo po to, kai ji įsiveržė į Ukrainą, o Kinija, Europos Sąjunga ir JAV siekia sustiprinti savo diplomatinę bei ekonominę įtaką regione.
Baltieji rūmai nekomentavo aukščiausiojo lygio susitikimo planų, tačiau sekmadienį Kazachstano prezidentas sakė, kad jis numatytas lapkričio 6 d. Vašingtone, o Kirgizijos prezidentas pirmadienį pareiškė, kad jame dalyvaus, pranešė vietos žiniasklaida, remdamasi prezidentų biurų pranešimais.
Kitų trijų valstybių – Tadžikistano, Turkmėnijos ir Uzbekistano – vadovai savo dalyvavimo nepatvirtino.
Šios penkios šalys užima tokio pat dydžio teritoriją kaip ES, tačiau visose jose gyvena tik 80 mln. žmonių.
Didžiąją teritorijos dalį dengia kalnai ir dykumos, tačiau joje gausu gamtos išteklių, įskaitant retuosius mineralus.
Vadovai stengiasi koordinuoti veiksmus siekiant atgaivinti regiono, kaip istorinio prekybos tarp Rytų ir Vakarų logistikos centro, vaidmenį. Aukščiausiojo lygio susitikimas JAV įvyks po jų susitikimų su ES atstovais balandžio mėnesį, su Kinijos – birželį ir su Rusijos – anksčiau šį mėnesį.
 
