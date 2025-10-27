Iš Baltarusijos – pirmoji reakcija į Lietuvos sprendimą: turėjo patarimą dėl balionų

„Tai yra provokacijos. Jei kam nors reikia rasti priežastį, kad savo retorika pateisintų tam tikrus veiksmus, tai tokios priežasties ir ieškoma.
Tai, kad kažkada skraidė šie balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis, – jie visą gyvenimą skraidė. Tokie kontrabandininkai tikrai yra. Bet įdomiausia tai, kad mums nebuvo nusiųsta jokių notų. Jie patys negali išsiaiškinti, kokie balionai ten skraidė ir kokie jie buvo – jie taip ir nerado“, – į Lietuvos veiksmus sureagavo M. Ryženkovas.
Jis pareiškė, esą Lietuvos pusėje baltarusių kontrabandininkai turi bendrininkų, ir patarė kompetentingoms Lietuvos institucijoms „išsiaiškinti“ ir „nugalėti kontrabandą savo šalyje“.
„Visa tai primena tam tikras provokacijas, kurių tikslas yra pateisinti tam tikrus antibaltarusiškus, antirusiškus požiūrius, dėl kurių gali būti nutrauktas tranzitas į Kaliningrado sritį, toliau ribojami lėktuvų skrydžiai. Tarsi sakant: pažiūrėkite, kokie barbarai mus supa, kurie nežinia, kuo užsiima“, – kalbėjo ministras.
„Kitaip tariant, vaizdžiai kalbant, savo tautai sunku pagrįsti antibaltarusiškus, antirusiškus veiksmus, todėl reikia surasti kokį nors neigiamą aspektą, kurio fone išgąsdintas Lietuvos gyventojas giliai širdyje bent jau jaudinsis dėl susiklosčiusios situacijos, kad reikia bėgti ieškoti kokios nors bombų slėptuvės, atsargų maisto produktų, bet rems valdžios veiksmus, nes „tai tikrai grėsmė iš rytų“, – pridūrė jis.
Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
BaltarusijaLietuvaLietuvos ir Baltarusijos pasienis
