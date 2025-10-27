JT: Sudano mieste dėl karo veiksmų įstrigę šimtai tūkstančių civilių

„Kovotojams toliau veržiantis į miestą ir užblokuojant pasitraukimo kelius, šimtai tūkstančių civilių gyventojų yra įstrigę ir apimti baimės – jie bombarduojami, badauja ir neturi galimybės gauti maisto, sveikatos priežiūros paslaugų ar saugaus prieglobsčio“, – sakė JT pagalbos koordinatorius Tomas Fletcheris.
Jis taip pat sakė esąs „giliai susirūpinęs pranešimais apie civilių aukas ir priverstinį perkėlimą“, ir paragino „nedelsiant nutraukti ugnį al Fašyro mieste, visame Darfūre ir visame Sudane“.
„Civiliai privalo turėti galimybę saugiai judėti ir gauti pagalbą. Tiems, kurie bėga į saugesnes vietas, turi būti sudarytos sąlygos tai daryti saugiai ir oriai. Tie, kurie lieka, įskaitant vietos gelbėtojus, turi būti apsaugoti. Išpuoliai prieš civilius, ligonines ir humanitarines operacijas turi būti nedelsiant nutraukti“, – sakė JT pagalbos koordinatorius.
Remiantis JT skaičiavimais, jau daugiau nei metus apsuptame al Fašyro mieste apverktinomis sąlygomis šiuo metu gyvena apie 300 tūkst. žmonių.
Paskutinį centrinės valdžios kontroliuotą miestą Darfūro regione al Fašyrą, pagal jų pačių pareiškimus, yra užėmusios sukarintos greitojo reagavimo pajėgos (RSF).
Šalies kariuomenė galimo miesto užėmimo iš pradžių nekomentavo. Pasak žiniasklaidos pranešimų, kovos Šiaurės Darfūro valstijos sostinėje tęsiasi toliau. Šios informacijos nepriklausomi šaltiniai kol kas nepatvirtino.
Sudanui de facto vadovaujantis generolas Abdelfattah Al Burhanas nuo 2023 m. balandžio mėn. yra įsitraukęs į kruviną kovą dėl valdžios su RSF vadovu Mohamedu Hamdanu Daglo. Abi pusės yra kaltinamos rimtais žmogaus teisių pažeidimais.
JT laiko šią situaciją didžiausia humanitarine krize pasaulyje: namus buvo priversti palikti daugiau nei 12 mln. žmonių, o daugiau nei 26 mln., t. y. apie pusė šalies gyventojų, kenčia nuo didelio bado. Ši krizė skaudžiausiai paveikė Darfūro ir Kordofano regionus, kuriuos šiuo metu kontroliuoja RSF.