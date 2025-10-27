JT taikdarių pajėgas Libane užpuolė Izraelio dronas

Sekmadienį paskelbtame pranešime Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgos Libane (UNIFIL) nurodė, kad sekmadienio popietę prie jos karių agresyviai priartėjo „Izraelio bepilotis orlaivis“.
Pajėgų teigimu, „taikos palaikymo pajėgos pritaikė būtinas gynybines atsakomąsias priemones, kad droną neutralizuotų“.
Vėliau tą pačią popietę „Izraelio dronas priartėjo prie UNIFIL patrulio, veikusio netoli Kfar Kilos, ir numetė granatą“, – toliau rašoma pranešime.
„Po keleto akimirkų į taikdarius šūvį paleido Izraelio tankas. Laimei, nei UNIFIL taikdariai, nei jų turtas nenukentėjo.“
Pasak JT, prieš keletą savaičių taip pat įvyko panašus incidentas, kai Izraelio kariuomenė pietų Libane netoli karių mėlynaisiais šalmais numetė keletą granatų.
JT šį incidentą pavadino rimčiausiu išpuoliu prieš taikos palaikymo pajėgas nuo tada, kai beveik prieš metus įsigaliojo Izraelio ir „Hezbollah“ paliaubos.
Nuo to laiko abi šalys ne kartą kaltino viena kitą nesilaikant paliaubų sąlygų. Izraelis ir toliau beveik kasdien atakuoja taikinius kaimyninėje šalyje ir, jo paties duomenimis, nuo ugnies nutraukimo pradžios nukovė daugiau nei 330 „Hezbollah“ narių bei atakavo šimtus smogikų taikinių.
Neseniai vykęs karas su Izraeliu labai susilpnino „Hezbollah“ pajėgas, be to, tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu jai daromas spaudimas sudėti ginklus, tačiau iki šiol ši smogikų grupuotė tai padaryti atsisako.
Libano kariuomenė pateikė „Hezbollah“ nuginklavimo planą, tačiau dar neaišku, ar jį pavyks įgyvendinti.