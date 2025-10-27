K. Starmerio vizito metu Turkija tikisi susitarti dėl naikintuvų „Eurofighter“ įsigijimo

Jungtinės Karalystės premjeras į Turkiją atvyko kartu su gynybos ministru Johnu Healey ir Britanijos oro pajėgų vadu maršalu Harvu Smythu. Delegaciją oro pajėgų bazėje netoli Ankaros, kur nusileido jos lėktuvas, pasveikino kolegos iš Turkijos vyriausybės, pranešė Turkijos gynybos ministerija.
Į šalį atvykstantis aukšti valdžios atstovai paprastai atskrenda į Esenbogos oro uostą Turkijos sostinėje.
Turkija nori modernizuoti savo oro pajėgas ir tikisi užbaigti 40-ies Europoje pagamintų naikintuvų, kuriuos bendrai gamina Didžioji Britanija, Vokietija, Italija ir Ispanija, pirkimą.
Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs Turkijos pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad derybos tebevyksta, bet Didžioji Britanija pirmadienį perduos tam tikrą skaičių naikintuvų, nenurodydamas tikslaus jų skaičiaus.
Pasak analitikų, greičiausiai tai bus du orlaiviai.
Planuojama, kad R. T. Erdoganas ir K. Starmeris po susitikimo vakare turėtų surengti bendrą spaudos konferenciją, teigė pareigūnai.
„Turkija ir „Eurofighter“ – tai tikra saga“, – agentūrai AFP sakė Užsienio politikos tyrimų instituto prezidentas Aaronas Steinas.
Pasak jo, Ankara kiek anksčiau buvo atmetusi pasiūlymą prisijungti prie Europos konsorciumo ir vietoj to sutelkė dėmesį į JAV naikintuvų programą.
„Ankara keletą kartų buvo kviečiama prisijungti prie konsorciumo arba tapti lygiateise nare, tačiau ji pasirinko F-35“, – sakė A. Steinas.
2019 m. Vašingtonas pašalino Ankarą iš F-35 naikintuvų programos dėl jos įsigytos rusų priešlėktuvinės raketų sistemos S-400, todėl Turkija atsisuko į Europą.
Vokietija iš pradžių blokavo „Eurofighter“ pardavimą dėl Turkijos pozicijos karo Gazos Ruože atžvilgiu, bet liepos mėn. savo prieštaravimą atsiėmė, atverdama kelią pardavimui. Ketvirtadienį su Turkijos prezidentu Ankaroje susitiks ir kancleris Friedrichas Merzas.
Į Turkiją atvyks Kataro lyderis
Praėjusią savaitę R. T. Erdoganas vedė derybas su Kataro emyru šeichu Tamimu bin Hamadu Al Thani, Turkijai planuojant įsigyti dalį Dohos „Eurofighter“ turimų naikintuvų.
Doha 2017 m. užsakė 24 naikintuvus „Eurofighter“, o paskutiniai du turi būti pristatyti šiais metais. Pasak apžvalgininkų, praėjusių metų pabaigoje Kataras nusprendė įsigyti dar 12 naikintuvų.
Analitikų teigimu, toks žingsnis greičiausiai būtų suderintas su Londonu, kuris turėtų duoti savo sutikimą.
Kataro lyderis antradienį lankysis Ankaroje, kur vyks derybos dėl neišspręstų klausimų, naujienų agentūrai AFP sakė Turkijos pareigūnas.
Pasak A. Steino, lėktuvai, kuriuos Didžioji Britanija ketina pirmadienį atiduoti Turkijai, greičiausiai buvo skirti Katarui.
Užuot siuntus naikintuvus į Dohą, jie tiesiog bus pristatyti Turkijai, paaiškino Užsienio politikos tyrimų instituto prezidentas.
Britanijos premjeras ir Turkijos prezidentas greičiausiai taip pat aptars Gazos Ruožo ateitį, nes Turkija nori prisijungti prie tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Izraelis šiai idėjai prieštarauja, priduria AFP.