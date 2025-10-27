Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisĮvykiai

Po V. Putino pareiškimo apie „Burevestnik“ raketos išbandymą – D. Trumpo reakcija

2025 m. spalio 27 d. 09:09
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino pranešimas apie branduolinės sparnuotosios raketos bandymą buvo nederamas.
Daugiau nuotraukų (4)
„Jis turėtų užbaigti karą (Ukrainoje). Karas, turėjęs trukti vieną savaitę, netrukus įžengs jau į ketvirtus metus. Štai ką jis turėtų daryti, užuot išbandęs raketas“, – žurnalistams prezidento lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.
Sekmadienį V. Putinas paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės raketos „Burevestnik“, jo teigimu, turinčios „neribotą veikimo nuotolį“, bandymą.
D. Trumpas žadėjo greitai užbaigti karą Ukrainoje, kai sausio mėnesį grįžo į Baltuosius rūmus, tačiau Maskvos ir Kyjivo derybos įstrigo, nepaisant JAV prezidento tarpininkavimo pastangų.
Rusijos prezidentas, pranešęs apie raketos bandymą, įsakė parengti „infrastruktūrą, kad šį ginklą pradėtų naudoti Rusijos ginkluotosios pajėgos“. V. Putinas raketą pavadino „unikaliu kūriniu, kurio pasaulyje neturi niekas kitas“.
Per pastarąjį bandymą, įvykdytą spalio 21 d., raketa per „maždaug 15 valandų“ įveikė 14 tūkst. kilometrų atstumą, tvirtino Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas ir pridūrė, kad tai nėra viršutinė šio ginklo riba.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.