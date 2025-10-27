Lrytas Premium prenumerata tik
Turkijos opozicijos politikui Imamoglu – naujas arešto orderis

2025 m. spalio 27 d. 12:28
Turkijos valdžios institucijos išdavė dar vieną arešto orderį populiariam opozicijos politikui ir nušalintam Stambulo merui Ekremui Imamoglu.
E. Imamoglu pareikšti įtarimai dėl „politinio šnipinėjimo“, pirmadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra „Andolu“.
Arešto orderis išduotas ir mero rinkimų kampanijos vadovui Necati Özkanui ir opozicinio transliuotojo „Tele1“ vyriausiajam redaktoriui Merdanui Yanardagui. Be to, šiam transliuotojui yra paskirtas bankroto administratorius.
Anot agentūros „Anadolu“, E. Imamoglu kaltinamas tuo, kad vadovauja nusikalstamai organizacijai, kuri vykdo sabotažo veiksmus, siekdama gauti tarptautinę paramą, ir užsiima korupcine veikla, kad surinktų lėšų politiko prezidento rinkimų kampanijai.
Jo partija CHP griežtai kritikuoja tiek tokius kaltinimus, tiek naująjį arešto orderį.
Vykdant tyrimą dėl korupcijos, E. Imamoglu buvo suimtas kovo mėnesį ir vis dar laukia kaltinamojo akto.
CHP tapo stipriausia jėga 2024 m. nacionaliniuose vietos valdžios rinkimuose, o E. Imamoglu yra laikomas perspektyviu kandidatu, galinčiu būsimuose prezidento rinkimuose stoti į kovą su dabartiniu prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.
Kritikai kaltina R. T. Erdoganą, kad jo valdžia darosi vis autokratiškesnė. Pastaraisiais mėnesiais Turkijos teismai taip pat ėmėsi griežtesnių priemonių prieš žiniasklaidos darbuotojus, menininkus ir aktyvistus.
 
