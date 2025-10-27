V. Putinas sako, kad santykiai su Šiaurės Korėja plėtojami taip, kaip planuota

Kremliaus „Telegram“ paskyroje paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip V. Putinas sveikinasi ir spaudžią ranką Šiaurės Korėjos ministrei, o tada pasako, kad „viskas vyksta taip, kaip planuota“.
Taip pat buvo paskelbtos susitikimo nuotraukos, o kartu ir trumpas pareiškimas, kuriame pažymima tik tai, kad V. Putinas perdavė linkėjimus Šiaurės Korėjos vadovui Kim Jong Unui.
Šiaurės Korėjos diplomatijos vadovė dar susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, kuris, pasak jo ministerijos, dar kartą padėkojo Pchenjanui už paramą Rusijos kare prieš Ukrainą.
Keli tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių 2024–2025 m. žiemą padėjo sustabdyti Ukrainos puolimą Rusijos Kursko srityje. Šiaurės Korėja taip pat yra svarbi artilerijos šaudmenų ir raketų tiekėja Maskvai. 2024 m. abi šalys pasirašė partnerystės susitarimą, į kurį įtrauktos nuostatos, numatančios abipusę karinę paramą.