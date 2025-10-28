„D. Trumpas persistengė“: iš V. Orbano – kritika dėl JAV sankcijų Rusijos naftai

Atsakydamas į žurnalistų klausimą, ar jis mano, kad D. Trumpas „peržengė ribą“ Maskvos atžvilgiu, V. Orbanas atsakė: „Vengrijos požiūriu – taip. Mes ieškosime išeities iš šios situacijos, visų pirma Vengrijai“.
Vengrija, kaip ir Slovakija, lieka viena didžiausių Rusijos energijos importuotojų, rašo „The Telegraph“.
V. Orbanas, kuris ruošiasi vizitui į Vašingtoną, stengiasi palaikyti gerus santykius tiek su D. Trumpu, tiek su Kremliaus vadu Vladimiru Putinu.
Rusijos nafta Vengrijoje
Nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją, V. Orbanas padidino Vengrijos priklausomybę nuo Rusijos naftos nuo 61 proc. iki 86 proc., o šalis kasmet suvartoja apie 8 mlrd. kubinių metrų dujų.
Vengrijos ministrai teigia, kad kaip valstybė be prieigos prie jūros ir be realių alternatyvių kuro šaltinių, Vengrija negali atsisakyti pirkimų iš Rusijos.
Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto pranešė, kad JAV sankcijos, kurios įsigalios tik lapkričio pabaigoje, kol kas nesukelia problemų ir neturi įtakos naftos importo iš Rusijos apimčiai.
Ruošdamasis 2026 m. rinkimams, V. Orbanas aktyviai ieško būdų, kaip apeiti galimas JAV sankcijų pasekmes, ypač tas, kurios susijusios su „Lukoil“ ir „Rosneft“.
