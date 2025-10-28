Izraelio policija pranešė, kad per reidą netoli Dženino buvo nukauti trys palestiniečiai teroristai

Operaciją Kafr Kudo kaime kartu vykdė armija ir policijos elitinis kovos su terorizmu padalinys „Yamam“.
„Per puolimo operaciją, kurią „Yamam“ pajėgos vykdė Kafr Kudo rajone (...) buvo neutralizuota teroristų kuopelė, planavusi išpuolį ir priklausiusi Dženino pabėgėlių stovykloje veikiančiai teroristinei organizacijai“, – sakoma Izraelio policijos pranešime.
„Pajėgos pastebėjo kuopelės narius, išeinančius iš olos. Padalinio snaiperiai atidengė taiklią ugnį, nušovė tris teroristus“, – priduriama jame.
Vėliau kariuomenė iš oro smūgiavo į olą, kad sunaikintų teroristų slėptuvę, pranešė policija.
Ramaloje įsikūrusi Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija įvardijo tris nukautus maždaug 20 metų vyrus: Abdullah Mohammedą Omarą Jalamnehą, Qaisą Ibrahimą Mohammedą Al Beitawi ir Ahmedą Azmi Arefą Nashrati.
Naujienų agentūros AFP vaizdo įrašuose matyti palestiniečių ugniagesiai, Kafr Kude gesinantys užsidegusio automobilio nuolaužas ir netoliese augančius alyvmedžius.
Gynybos ministras Izraelis Katzas gyrė operaciją ir perspėjo, kad „bet koks teroristinių organizacijų mėginimas atkurti savo infrastruktūrą Judėjoje ir Samarijoje bus sutriuškintas geležiniu kumščiu“.
Izraelio kariuomenė praėjusią žiemą pradėjo didelio masto kampaniją keliose šiaurinio Vakarų Kranto pabėgėlių stovyklose netrukus po trumpai Gazos Ruože galiojusių paliaubų, siekdama nuslopinti palestiniečių ginkluotas grupuotes. Nuo tada dešimtys tūkstančių palestiniečių buvo perkelti Vakarų Krante, Izraelis nugriovė dešimtis namų ir pastatų.
Smurtas teritorijoje padidėjo, kai Gazos Ruože prasidėjo karas, išprovokuotas „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 dieną. Šiemet spalio 10 d. įsigaliojo naujos Izraelio ir „Hamas“ paliaubos, tarpininkautos JAV, Egipto ir Kataro. Vakarų Krante, Izraelio okupuotame nuo 1967 m., nausėdijose gyvena daugiau nei 500 tūkst. izraeliečių.