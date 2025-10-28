Konferencija
Nerimas Estijoje: netoli karinės bazės buvo numuštas dronas

2025 m. spalio 28 d. 15:40
Spalio 17 d. virš pietų Estijoje esančios karinės bazės Reedo praskrido du nežinomos kilmės bepiločiai orlaiviai, o vieną iš jų NATO sąjungininkių pajėgoms pavyko numušti, antradienį paskelbė Estijos nacionalinis transliuotojas ERR.
Pasak Estijos gynybos pajėgų generalinio štabo atstovės spaudai Liis Vaksmann, kariuomenė kartu su policija ir pasienio apsauga numuštą bepilotį orlaivį bandė surasti, tačiau to padaryti nepavyko, spalio 28 d. pranešė ERR radijas.
Atstovė spaudai paaiškino, kad šalies gynybos pajėgos tokių saugumo incidentų išsamiau nekomentuoja.
Pasak ERR, prieš metus atidarytoje karinėje bazėje Reedo yra dislokuotas JAV kariuomenės 7-ojo kavalerijos pulko 5-asis eskadronas bei šarvuotosios žvalgybos vienetas. Šis karinis miestelis pirmiausia skirtas sąjungininkių šalių kariniam personalui, taip pat Estijos gynybos pajėgoms apgyvendinti.
