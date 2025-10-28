Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Tragedija Kenijoje: sudužo lengvasis lėktuvas, žuvo 11 žmonių

2025 m. spalio 28 d. 13:00
Antradienį sudužo nedidelis lėktuvas, skridęs nuo Kenijos pakrantės, žuvo visi 11 keleivių, tarp jų – užsieniečiai, pranešė oro linijų bendrovė.
Daugiau nuotraukų (1)
„Deja, išgyvenusiųjų nėra“, – sakoma oro linijų „Mombasa Air Safari“ pirmininko Johno Cleaveo pranešime, remiantis pirmine informacija.
Jis pridūrė, kad tarp keleivių buvo aštuoni vengrai ir du vokiečiai, žuvo ir kapitonas iš Kenijos.
 
Kenijasudužo lėktuvas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.