Pasaulis
Įvykiai
2025 m. spalio 28 d. 13:00
Tragedija Kenijoje: sudužo lengvasis lėktuvas, žuvo 11 žmonių
2025 m. spalio 28 d. 13:00
Antradienį sudužo nedidelis lėktuvas, skridęs nuo Kenijos pakrantės, žuvo visi 11 keleivių, tarp jų – užsieniečiai, pranešė oro linijų bendrovė.
„Deja, išgyvenusiųjų nėra“, – sakoma oro linijų „Mombasa Air Safari“ pirmininko Johno Cleaveo pranešime, remiantis pirmine informacija.
Jis pridūrė, kad tarp keleivių buvo aštuoni vengrai ir du vokiečiai, žuvo ir kapitonas iš Kenijos.
Kenija
sudužo lėktuvas