D. Trumpas pareiškė, kad laikas nebuvo parankus dabar susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu

D. Trumpas buvo sakęs, kad „mielai susitiktų“ su Kim Jong Unu per savo kelionę po Aziją. Tai būtų buvęs pirmasis jų susitikimas nuo ankstesnės JAV lyderio kadencijos Baltuosiuose rūmuose.
Šiaurės Korėja viešai nereagavo į kvietimą, bet prieš pat D. Trumpo vizitą Pietų Korėjoje Pchenjanas pranešė atlikęs sparnuotųjų raketų bandymus, jas paleido prie savo vakarinės pakrantės.
„Aš labai gerai pažįstu Kim Jong Uną (...) mes tikrai negalėjome susitarti dėl laiko“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad susitikęs su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae Myungu sieks išsklaidyti įtampą tarp abiejų Korėjų, nesudariusių taikos sutarties, tad oficialiai tebekariaujančių.
Lee Jae Myungas gyrė D. Trumpo kvietimą Kim Jong Unui, sakydamas, kad tai sukūrė „reikšmingą šilumos ir taikos jausmą Korėjos pusiasalyje“.
Anksčiau trečiadienį D. Trumpas pareiškė, kad tikisi susitikti su Kim Jong Unu „ne itin tolimoje ateityje“.
„Ateis laikas, kai sąveikausime su Šiaurės Korėja. Manau, kad jie to norėtų, ir aš taip pat to norėčiau“, – žurnalistams JAV prezidento lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.
Kim Jong Unas tris kartus susitiko su D. Trumpu per pirmąją JAV lyderio kadenciją. Pastarasis spontaniškas jųdviejų susitikimas įvyko abi Korėjas skiriančioje demilitarizuotoje zonoje. Jis buvo skubiai surengtas D. Trumpui prieš dieną tviteriu išsiuntus kvietimą Kim Jong Unui.
Tuomet abu lyderiai paspaudė vienas kitam rankas per Korėjos pietus ir šiaurę skiriančias betonines plokštes. D. Trumpas žengė kelis žingsnius į Pchenjano teritoriją ir tapo pirmuoju JAV prezidentu, kada nors įkėlusiu koją į Šiaurės Korėją.
Tačiau derybos žlugo, kai nepavyko susitarti, kiek Šiaurės Korėja pasirengusi atsisakyti savo branduolinio arsenalo ir ką gaus mainais. Nuo tada Šiaurės Korėja ne kartą pareiškė negrįžtamai esanti branduolinė valstybė.
