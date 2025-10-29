Konferencija
Iš Lenkijos – komentaras dėl JAV karių mažinimo Rytų Europoje

2025 m. spalio 29 d. 14:40
Lenkijos gynybos ministerija teigia, kad JAV nemažins savo karinio kontingento šalyje.
Rumunijos gynybos ministerija trečiadienį pareiškė, kad JAV informavo Bukareštą ir kitas NATO sąjungininkes apie ketinimą sumažinti karių skaičių NATO rytiniame flange, įskaitant amerikiečių karius iš Mihailo Kogalniceanu oro pajėgų bazės Rumunijos Juodosios jūros pakrantėje. Ministerijos teigimu, po sumažinimo šalyje liks dislokuota apie 1 000 JAV karių.
Kiek vėliau trečiadienį gynybos ministerijos spaudos sekretorius Januszas Sejmejus sakė PAP, kad Lenkija negavo jokios informacijos, kuri leistų manyti, kad panašiai keisis amerikiečių kariuomenės buvimas jos teritorijoje.
Jis taip pat sakė, kad ir prezidentas Karolis Nawrockis, ir nacionalinės gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas neseniai gavo JAV administracijos patikinimus, kad amerikiečių karių buvimas Lenkijoje išliks stabilus.
