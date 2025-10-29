Konferencija
JT pareiškė pasibaisėjimą mirtinais Rio de Žaneiro policijos reidais

2025 m. spalio 29 d. 08:08
Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras pareiškė esąs pasibaisėjęs policijos reidais prieš narkotikų prekeivius Rio de Žaneire, per juos jau žuvo mažiausiai 64 žmonės, ir paragino skubiai atlikti tyrimus.
Operacijoje prieš pagrindinę Brazilijos narkotikų prekeivių gaują dviejuose neturtinguose miesto šiaurinės dalies rajonuose antradienį dalyvavo iki 2500 sunkiai ginkluotų pareigūnų.
„Esame pasibaisėję dėl tebesitęsiančios policijos operacijos Rio de Žaneiro favelose, per ją, kaip pranešama, jau žuvo daugiau nei 60 žmonių, įskaitant keturis policijos pareigūnus“, – socialiniame tinkle X paskelbė Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras.
Pranešime sakoma, kad tokie veiksmai skatina itin mirtinų policijos operacijų Brazilijos marginalizuotose bendruomenėse tendenciją. JT priminė valdžios institucijoms apie jų įsipareigojimus pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę ir paragino atlikti skubius ir veiksmingus tyrimus.
Rio de Žaneire, pagrindinėje turistinėje Brazilijos vietoje, dažnai vykdomos didelės policijos operacijos, ypač favelose – skurdžiuose ir tankiai apgyvendintuose rajonuose, kuriuos dažnai valdo nusikalstamos gaujos.
 
