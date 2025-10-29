JT pareiškė pasibaisėjimą mirtinais Rio de Žaneiro policijos reidais

Operacijoje prieš pagrindinę Brazilijos narkotikų prekeivių gaują dviejuose neturtinguose miesto šiaurinės dalies rajonuose antradienį dalyvavo iki 2500 sunkiai ginkluotų pareigūnų.
„Esame pasibaisėję dėl tebesitęsiančios policijos operacijos Rio de Žaneiro favelose, per ją, kaip pranešama, jau žuvo daugiau nei 60 žmonių, įskaitant keturis policijos pareigūnus“, – socialiniame tinkle X paskelbė Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras.
Pranešime sakoma, kad tokie veiksmai skatina itin mirtinų policijos operacijų Brazilijos marginalizuotose bendruomenėse tendenciją. JT priminė valdžios institucijoms apie jų įsipareigojimus pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę ir paragino atlikti skubius ir veiksmingus tyrimus.
Rio de Žaneire, pagrindinėje turistinėje Brazilijos vietoje, dažnai vykdomos didelės policijos operacijos, ypač favelose – skurdžiuose ir tankiai apgyvendintuose rajonuose, kuriuos dažnai valdo nusikalstamos gaujos.
Jungtinės tautosBrazilijaRio de Žaneiras
