Nyderlanduose vyksta pirmalaikiai parlamento rinkimai

Pirmalaikius rinkimus teko sušaukti, kai birželį žlugo keturių dešiniųjų partijų koalicija, išbuvusi valdžioje vos 11 mėnesių.
Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Geertas Wildersas pasitraukė iš koalicijos po ginčo dėl prieglobsčio įstatymų. Jo Laisvės partija (PVV) pirmą kartą įėjo į vyriausybę. Paprastai Nyderlandų parlamentas renkamas ketverių metų kadencijai.
Apklausos rodo įtemptą kovą tarp penkių partijų.
G. Wilderso antiislamiška PVV gali gauti apie 20 proc. balsų ir vėl tapti didžiausia partija parlamente, tačiau jos galimybės prisijungti prie naujos vyriausybės atrodo menkos, nes visos kitos pagrindinės partijos atmeta bendradarbiavimo galimybę.
Kiti lyderiai yra Leiboristų ir Žaliųjų kairiųjų aljansas, Krikščionių demokratų partija (CDA), progresyvioji D66 ir dešiniosios pakraipos Liaudies partija už laisvę ir demokratiją (VVD). Šių keturių partijų koalicija greičiausiai užsitikrintų stabilią daugumą.