Pakistanas pranešė, kad taikos derybos su Afganistanu žlugo

„Deja, Afganistanas nesuteikė jokių garantijų, nuolat nukrypdavo nuo pagrindinio klausimo ir griebėsi kaltinimų, išsisukinėjimų ir gudrybių“, – po keturias dienas trukusių derybų Stambule, kuriose tarpininkavo Kataras ir Turkija, platformoje „X“ pareiškė informacinės politikos ministras Attaullah Tararas
„Taigi, dialogas žlugo ir jokio veiksmingo sprendimo rasti nepadėjo.“
Derybos Stambule buvo skirtos užtikrinti taiką po kruviniausių per pastaruosius metus susirėmimų pasienyje tarp šių Pietų Azijos kaimyninių šalių, kurie prasidėjo po spalio 9 d. Kabule įvykusių sprogimų, dėl kurių Talibano valdžia apkaltino Pakistaną.
Santykiai tarp buvusių sąjungininkių pastaraisiais metais pablogėjo, Islamabadui ėmus kaltinti Afganistaną glaudžiant sukarintas grupuotes, kurios rengia išpuolius Pakistane.
Pasibaigus pirmosioms 48 valandas trukusioms paliauboms, po derybų Dohoje spalio 19 d. buvo paskelbtas antrasis susitarimas dėl ugnies nutraukimo.
A. Tararo teigimu, Pakistanas bendradarbiauja su Afganistanu taikos dvasia, tačiau Kabulas „nuolat remia prieš Pakistaną nusiteikusius teroristus“.
„Mes ir toliau imsimės visų galimų priemonių, būtinų apsaugoti mūsų gyventojus nuo terorizmo grėsmės“, – pridūrė A. Tararas, pažadėdamas „sunaikinti teroristus, jų prieglobsčius, jų bendrininkus ir rėmėjus“.
Afganistanas šių pareiškimų kol kas nekomentavo.