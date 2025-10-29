Lrytas Premium prenumerata tik
Po Luvro apiplėšimo aiškėja daugiau detalių

2025 m. spalio 29 d. 20:17
Po Luvro muziejaus Paryžiuje apiplėšimo sulaikyti du įtariamieji iš dalies pripažino savo kaltę. 34 ir 39 metų vyrams dabar bus skirtas kardomasis kalinimas, sakė Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau.
Abu jie esą buvo žinomi teisėsaugai dėl vagysčių. Šiuo metu apie grobį nėra jokių žinių, teigė prokurorė ir pareiškė viltį, kad pagrobtos brangenybės vėl sugrįš į Luvrą.
Prokurorė pabrėžė, kad 88 mln. vertės brangenybės neparduodamos. Dar ne vėlu grąžinti grobį, kalbėjo L. Beccuau. Ją esą galbūt girdi dar nesučiupti plėšikai. Remdamiesi vaizdo kamerų įrašais, tyrėjai mano, kad plėšikų buvo keturi. Tačiau gali būti, kad su nusikaltimu susiję ir daugiau asmenų.
Įžūli vagystė iš Luvro įvykdyta spalio 19 d. Plėšikai pateko į muziejų pasinaudodami ištraukiamomis pavogto kraustytojų sunkvežimio kopėčiomis ir, pasitelkę pjovimo įrangą, įsilaužė į vieną galerijų.
Po vagystės leisdamiesi kopėčiomis ir sėsdami ant motorolerių, jie pametė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau pavogė aštuonis dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai imperatorienei Marijai Luizai.
Du įtariamieji sulaikyti spalio 25 d. Vienas jų sučiuptas Paryžiaus Charles-de-Gaulle oro uoste, antrasis – sostinės regione.
