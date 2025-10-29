V. Orbanas kurpia naują planą Europoje: taikiklyje – Ukraina

V. Orbanas tikisi susivienyti su Čekijos premjeru Andrejumi Babišu, kurio dešiniųjų populistų partija neseniai laimėjo rinkimus, ir Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico.
Taip šie politikai ES viršūnių susitikimuose siekia suderinti pozicijas, įskaitant išankstinius susitikimus, – sakė patarėjas.
Nors tvirto politinio aljanso dar nėra, tokios sąjungos susiformavimas galėtų reikšmingai apsunkinti ES pastangas finansiškai ir karine prasme remti Ukrainą.
„Manau, tai įvyks – ir taps vis labiau matoma“, – teigė V. Orbano politinis direktorius Balazsas Orbanas, paklaustas apie galimą skeptiško Ukrainos aljanso veikimą Europos Vadovų Taryboje (EVT).
„Tai puikiai veikė migracijos krizės metu – taip mums pavyko atsilaikyti“, – pridūrė jis, prisimindamas vadinamąją Višegrado ketverto (V4) grupę, kurią sudarė Vengrija, Čekija, Slovakija ir Lenkija.
Tuo metu Lenkiją valdė euroskeptiška „Teisės ir teisingumo“ (PiS) partija.
Tuo metu Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis vadovavo šiai sąjungai kaip didžiausios šalies lyderis, o „V4“ grupė skatino šeimos vertybėmis grįstą politiką, stiprias išorines ES sienas ir priešinosi privalomam migrantų paskirstymui tarp valstybių narių.
V4 grupė subyrėjo po to, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą – Lenkija ėmėsi griežtos laikysenos prieš Maskvą, o Vengrija užėmė priešingą poziciją.
Naują aljansą sudarytų trys, o ne keturios šalys. Dabartinis Lenkijos centro dešinės ministras pirmininkas Donaldas Tuskas yra tvirtai proukrainietiškas ir, tikėtina, nesutiktų jungtis prie V. Orbano.
Tuo tarpu R. Fico ir A. Babišas atkartojo Vengrijos lyderio požiūrį į Ukrainą, pasisakydami už dialogą su Maskva.
A. Babišas sulaukė kritikos dėl savo skepticizmo Europos paramos Ukrainai klausimu, o dabartinis Čekijos užsienio reikalų ministras interviu „Politico“ perspėjo, kad premjeras Europos Vadovų Taryboje veiktų kaip V. Orbano „marionetė“.
Vis dėlto bet kokiai aljanso versijai susiformuoti gali prireikti laiko. Nors R. Fico 2023 m. buvo perrinktas Slovakijos ministru pirmininku, jis kol kas oficialiai nesusivienijo su V. Orbanu konkrečiose politikos srityse.
A. Babišas dar nesuformavo vyriausybės po savo partijos pergalės rinkimuose.
Vengrijos pastangos kurti politines sąjungas Briuselyje apima ne tik Europos Vadovų Tarybą, – teigė B. Orbanas.
Vengrijos ministro pirmininko partija „Fidesz“, priklausanti kraštutinių dešiniųjų „Patriotų už Europą“ grupei, gali plėsti savo partnerystes Europos Parlamente.
B. Orbanas paminėjo „Europos konservatorių ir reformistų“ grupę, kraštutinių dešiniųjų „Europos suvereninių tautų“ grupę ir „kai kurias kairiąsias grupes“ kaip potencialius sąjungininkus.
Pagrindinės partijos, tokios kaip centro dešinės Europos liaudies partija, anksčiau ar vėliau gali atsigręžti prieš Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen, taip sugriaudamos centristinę daugumą, kuri palaikė jos perrinkimą, – tvirtino patarėjas.
„Taigi (Višegrado ketverto – red. past.) atstatymas vyksta. Turime trečią pagal dydį frakciją Europos Parlamente, turime analitinių centrų tinklą, kuris plačiai veikia Briuselyje, ir jis turi transatlantinį sparną. Ieškome partnerių ir sąjungininkų visais klausimais“, – teigė jis.