D. Trumpas susitikimą su Xi Jinpingu pavadino labai sėkmingu: vyks į Kiniją

„Balandžio mėnesį vyksiu į Kiniją, o jis po to atvyks čia kuriuo nors metu, nesvarbu, ar į Floridą, Palm Byčą ar į Vašingtoną“, – žurnalistams JAV prezidento lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.
Per derybas ketvirtadienį Busane, Pietų Korėjoje, „daug ką užbaigėme derinti“, pridūrė D. Trumpas, girdamas Xi Jinpingą kaip „nuostabų labai galingos šalies lyderį“.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad jis ir Xi Jinpingas susitarė bendradarbiauti dėl Ukrainos. Jis sakė, kad Ukrainos problemai aptarti buvo skirta daug laiko.
„Mes ilgai apie tai kalbėjome ir abu dirbsime kartu, kad pamatytume, ar galime ką nors pasiekti“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad Xi Jinpingas „mums padės“.
D. Trumpo teigimu, Taivanas nebuvo aptartas.
Pasak D. Trumpo, per susitikimą su Kinijos lyderiu pavyko susitarti dėl itin svarbių retųjų žemių elementų tiekimo.
„Visi retųjų žemių klausimai išspręsti, tai svarbu visam pasauliui“, – žurnalistams lėktuve sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad susitarimas galios metus ir bus kasmet peržiūrimas.
Be to, Kinija sutiko pirkti „milžiniškus kiekius“ sojų pupelių ir kitų žemės ūkio produktų.
Po derybų D. Trumpas taip pat pareiškė sutikęs sumažinti su fentaniliu susijusius tarifus Kinijai iki 10 proc., teigė, kad Kinijos ir JAV ginčas buvo išspręstas.
„Sutarėme dėl daugybės elementų (...) nedelsiant bus perkami milžiniški sojų pupelių ir kitų žemės ūkio produktų kiekiai“, – sakė D. Trumpas.
Dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų lyderių derybos Busane truko apie valandą ir 40 minučių. Tai buvo pirmasis jų susitikimas nuo 2019 metų. Jam pasibaigus, D. Trumpas išskrido iš Pietų Korėjos.
Xi JinpingasKinijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių