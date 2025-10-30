D. Trumpo dovana Pekinui – sustabdyta „Laisvosios Azijos radijo“ veikla

Transliuotojas jau atleido arba išleido atostogų daugiau kaip 90 proc. darbuotojų ir smarkiai sumažino produkcijos apimtis po to, kai prezidento Donaldo Trumpo administracija kovo mėnesį atėmė didžiąją dalį lėšų, skiriamų JAV vyriausybės finansuojamai žiniasklaidai.
Ilgą laiką Pekinui buvęs rakštimi RFA buvo uždarytas kaip tik tuo metu, kai D. Trumpas per kelionę po Aziją susitinka su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir tikisi pagerinti santykius.
Kai kuriuos D. Trumpo apkarpymus pavyko sėkmingai užginčyti teismuose, tačiau RFA susidūrė su nauju finansavimo sustabdymu dėl beveik mėnesį trunkančio federalinės vyriausybės uždarymo.
RFA pareiškė, kad neturės kito pasirinkimo, kaip tik nuo penktadienio sustabdyti visų naujienų rengimą – tai pirmas kartas nuo 1996 m., kai pradėjo veiklą.
RFA prezidentė ir generalinė direktorė Bay Fang sakė, kad šis sprendimas reiškia, jog dar likusius pinigus bus galima skirti išeitinėms išmokoms darbuotojams, kurie dabar bus oficialiai atleisti. „Mūsų strategija visą laiką buvo kuo ilgiau apsaugoti savo žmones“, – sakė ji AFP.
Ji sakė, kad RFA yra pasirengęs ieškoti naujų pajamų šaltinių, kad galėtų tęsti veiklą.
„Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas“ (RFE/ RL), kuris Šaltojo karo metais buvo įkurtas transliuoti į sovietinį bloką ir įkvėpė RFA atsiradimą, išgyveno iš dalies dėl Europos vyriausybių, sutelktų Čekijos, pažadų jį paremti.
Žiniasklaidos organizacija „Voice of America“ (VOA, „Amerikos balsas“), kuri, kitaip nei kitos, tiesiogiai priklausė JAV vyriausybei, sustojo iškart po D. Trumpo apkarpymų, tačiau jos interneto svetainėje anglų kalba tebekaba kovo mėnesio žinutė apie tai, kad JAV įstatymų leidėjai užkirto kelią vyriausybės uždarymui.
Dovana Pekinui?
RFA jau seniai kelia pyktį Pekinui, kuris kaltina jį „melagingomis naujienomis“. Buvęs valstybinio laikraščio „Global Times“ vyriausiasis redaktorius Hu Xijinas kovo mėnesį veiksmus prieš RFA pavadino „tikrai džiuginančiais“.
D. Trumpas jau seniai kritikuoja žiniasklaidą ir kelia klausimą, kodėl vyriausybė turėtų finansuoti reportažus, kurie gali būti nepalankūs.
Transliuotojo, rengusio naujienas keliomis Azijos kalbomis, uždarymas „yra dovana tokiems diktatoriams kaip Xi Jinpingas“, ypač „tokiu metu, kai Pekinas gana atkakliai stengiasi kontroliuoti, apie ką galima kalbėti šalyje, o apie ką ne“, – sakė Kinijos ir užsienio nevyriausybinių organizacijų (NVO) koalicijos „Network of Chinese Human Rights Defenders“ (Kinijos žmogaus teisių gynėjų tinklas) viena iš vadovių Sophie Richardson.
Daug patirties turinti žmogaus teisių Kinijoje ekspertė S. Richardson pažymėjo, kad D. Trumpas taip pat nutraukė NVO, kurios dokumentavo įvykius šalyje, finansavimą.
JAV ambasadorius Kinijoje Nicholas Burnsas, dirbęs prie prezidento Joe Bideno, platformoje „X“ rašė, kad RFA uždarymas yra „didelė klaida“, kuri „neleis mums sakyti tiesos Kinijos žmonėms ir pasipriešinti Pekino propagandai“.
RFA teigė, kad Kinija jau perėmė atsilaisvinusius jo transliavimo dažnius ir padidino savo transliacijų uigūrų ir tibetiečių kalbomis skaičių.
„Laisvosios Azijos radijas“ buvo vienas iš nedaugelio su Pekinu nesusijęs uigūrų kalba transliavęs kanalas, pranešinėjęs apie masinio sulaikymo stovyklas, įsteigtas šios daugiausia musulmoniškos etninės grupės nariams Kinijos Sindziango regione.
Be to, RFA neseniai laimėjo du Edwardo R. Murrow apdovanojimus (skiriamus JAV už transliacijas) už laidų ciklą apie Mianmaro jaunimą, kovojantį su 2021 m. perversmo padariniais.
Mianmare RFA atleido savo neetatinius korespondentus likus dienai iki kovo mėnesį įvykusio pražūtingo žemės drebėjimo.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVKinija
