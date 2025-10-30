Izraelio ultraortodoksai rengia didelę demonstraciją prieš privalomąją karinę tarnybą

Izraelyje jau kurį laiką tęsiasi ginčas dėl iniciatyvios į tarnybą kariuomenėje pašaukti daugiau ultraortodoksų vyrų.
Ši iniciatyva, be kita ko, laikoma pavojumi premjero Benjamino Netanyahu dešiniosios religinės koalicijos išlikimui.
Griežtai religingi vyrai Izraelyje dešimtmečius nebuvo šaukiami į privalomąją karinę tarnybą. Tačiau ši išimtis baigė galioti praėjusiais metais.
Izraelio vyriausybei nepavyko priimti naujo įstatymo, kuris įtvirtintų šį specialų ultraortodoksams taikomą statusą.
Aukščiausiasis teismas galiausiai 2024 m. vasarą priėmė sprendimą, kad ultraortodoksai vyrai turi būti šaukiami į karinę tarnybą.
Daugelis ultraortodoksų vyrų karinę tarnybą traktuoja kaip pavojų jų pamaldžiam gyvenimo būdui, be kita ko, todėl, kad moterys ir vyrai tarnauja kartu.
Dėl ilgo karo prieš islamistinį „Hamas“ judėjimą Gazos Ruože kariuomenė įspėjo dėl didelio kovoti galinčių karių trūkumo. Be to, daugelis izraeliečių mano, jog neteisinga, kad ultraortodoksai žydai būdavo atleidžiami nuo karinės tarnybos ir pavojingų kovinių misijų.