Po B. Gateso komentarų D. Trumpas švenčia pergalę: „Tam reikėjo drąsos“

„Aš (MES!) ką tik laimėjome Karą su klimato kaitos pramanu. Billas Gatesas pagaliau prisipažino šiuo klausimu absoliučiai visiškai KLYDĘS“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
„Tam reikėjo drąsos ir už tai mes visi esame dėkingi.“
B. Gatesas šią savaitę išplatino ilgą memorandumą, kuriame rašė, kad klimato kaita „nesibaigs žmonijos žlugimu“, o tai reiškia, kad 70-metis bendrovės „Microsoft“ įkūrėjas iš esmės pakeitė savo požiūrį šio reiškinio atžvilgiu.
B. Gatesas pridūrė, kad nors klimato kaita turės rimtų pasekmių, „žmonės artimiausioje ateityje galės gyventi ir klestėti daugelyje Žemės vietų“.
Jis teigė, kad vargingiausiems planetos gyventojams padėti pasirengti pasaulio atšilimui būtų galima visame pasaulyje kovojant su ligomis ir skurdu.
B. Gatesas pripažino, kad dėl didelio su jo veikla susijusio anglies dioksido pėdsako kritikai gali apkaltinti jį veidmainyste arba teigti, kad šis memorandumas buvo „suktas būdas pareikšti, kad klimato kaitos neturėtume vertinti rimtai“.
Tačiau jis atkreipė dėmesį į iki šiol pasiektą reikšmingą pažangą mažinant anglies dvideginio emisijų kiekį ir pareiškė esąs optimistiškai nusiteikęs, kad ateities technologijos padės šioje srityje pasiekti dar daugiau.
D. Trumpas jau seniai skeptiškai žiūri į aplinkos apsaugos klausimus, o rugsėjo mėnesį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje klimato kaitą pavadino „didžiausia visų laikų apgavyste“.
Po pergalingos 2024 m. rinkimų kampanijos, kuriai šimtus milijonų dolerių skyrė didžiosios naftos kompanijos, sausį grįžęs į valdžią Respublikonų partijai atstovaujantis prezidentas ėmėsi priemonių vieną po kitos naikinti ekologiškos politikos nuostatas.