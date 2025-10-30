Prancūzijoje suimti dar penki įtariamieji dėl vagystės iš Luvro
Prancūzijos policija suėmė dar penkis asmenis, įskaitant pagrindinį įtariamąjį, dėl šį mėnesį įvykdytos įžūlios juvelyrinių dirbinių vagystės iš Luvro muziejaus, ketvirtadienį pranešė Paryžiaus prokurorė.
„Jis buvo mūsų akiratyje“, – apie pagrindinį įtariamąjį sakė Laure Beccuau ir pridūrė, kad jokie dirbiniai iš maždaug 102 mln. dolerių vertės plėšikų grobio neaptikti.
Dėl šios vagystės dabar iš viso yra sulaikyti septyni asmenys.