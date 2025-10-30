Konferencija
Prancūzijoje suimti dar penki įtariamieji dėl vagystės iš Luvro

2025 m. spalio 30 d. 09:56
Prancūzijos policija suėmė dar penkis asmenis, įskaitant pagrindinį įtariamąjį, dėl šį mėnesį įvykdytos įžūlios juvelyrinių dirbinių vagystės iš Luvro muziejaus, ketvirtadienį pranešė Paryžiaus prokurorė.
„Jis buvo mūsų akiratyje“, – apie pagrindinį įtariamąjį sakė Laure Beccuau ir pridūrė, kad jokie dirbiniai iš maždaug 102 mln. dolerių vertės plėšikų grobio neaptikti.
Dėl šios vagystės dabar iš viso yra sulaikyti septyni asmenys.
