Tarp F. Merzas ir R. T. Erdogano – ginčas dėl Gazos

Izraelis, nepaisydamas paliaubų, vėl atakavo taikinius Gazos Ruože, Ankaroje kalbėjo R. T. Erdoganas.
„Jie ne tik puola Gazą, bet ir nuolat siekia pavergti ją badu ir genocidu, ir tai vis dar tęsiasi“, – pabrėžė Turkijos vadovas. Taip jis reagavo į F. Merzo, kurio vienas turkų žurnalistas paklausė apie Gazos karą, pasisakymą. Izraelis tapo prieglobsčio vieta milijonams holokaustą išgyvenusių žydų, sakė Vokietijos kancleris. Todėl, anot jo, Vokietija visada tvirtai stovės Izraelio valstybės pusėje.
„Izraelis pasinaudojo savo teise gintis, ir būtų pakakę vieno vienintelio sprendimo, kad būtų išvengta daugybės bereikalingų aukų. „Hamas“ turėjo anksčiau paleisti įkaitus ir sudėti ginklus. Tada karas iš karto būtų pasibaigęs“, – teigė F. Merzas.
R. T. Erdoganas tada pareiškė, kad, deja, negali su juo sutikti. „Hamas“ esą neturi branduolinių ginklų ir bombų, o Izraelis visus šiuos ginklus turi ir, nepaisydamas paliaubų, vėl bombardavo Gazą.
Turkija turi gerus ryšius su islamistine „Hamas“ grupuote. Ankara suvaidino svarbų vaidmenį, tarpininkaujant dėl paliaubų Gazos Ruože prieš daugiau kaip dvi savaites.
Tada pasiektos paliaubos šiuo metu yra trapios. Lieka neaišku, kaip bus įgyvendinti kiti taikos proceso žingsniai. Tai, be kita ko, apima „Hamas“ nusiginklavimą.