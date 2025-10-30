Tūkstančiai ultraortodoksų vyrų Jeruzalėje protestavo prieš privalomąją karinę tarnybą

Ultraortodoksai laikė rankose plakatus, kuriuose kritikavo privalomąją karinę tarnybą. Nuotraukose iš demonstracijos buvo matyti ir ant stogų ar kelio ženklų užsiropštę protestuotojai. Policija uždarė vieną pagrindinių į sostinę vedančių kelių ir mobilizavo 2 tūkst. pareigūnų.
Anot pranešimų, kilo susirėmimų su policija. Dėl perpildymo ir agresyvaus elgesio kelioms valandoms buvo uždaryta ir Jeruzalės geležinkelio stotis. Be to, kelių Izraelio stočių žurnalistai pranešė apie demonstrantų išpuolius prieš žiniasklaidos atstovus.
Griežtai religingi žydai nuo Izraelio valstybės sukūrimo 1948 m. buvo atleisti nuo privalomosios karinės tarnybos, jei visą savo laiką skiria Talmudo studijoms. Tačiau ši išimtis baigė galioti praėjusiais metais. Izraelio vyriausybei nepavyko priimti naujo įstatymo, kuris įtvirtintų šį specialų ultraortodoksams taikomą statusą. Aukščiausiasis teismas galiausiai 2024 m. vasarą priėmė sprendimą, kad ultraortodoksai vyrai turi būti šaukiami į karinę tarnybą.
Ultraortodoksai sudaro 14 proc. Izraelio žydų. Tai atitinka beveik 1,3 mln. gyventojų. Dar neseniai išimtis dėl karinės tarnybos buvo taikoma maždaug 66 tūkst. šaukiamojo amžiaus vyrų.
Daugelis ultraortodoksų vyrų karinę tarnybą traktuoja kaip pavojų jų pamaldžiam gyvenimo būdui, be kita ko, todėl, kad moterys ir vyrai tarnauja kartu.
Dėl ilgo karo prieš islamistinį „Hamas“ judėjimą Gazos Ruože kariuomenė įspėjo dėl didelio kovoti galinčių karių trūkumo. Be to, daugelis izraeliečių mano, jog neteisinga, kad ultraortodoksai žydai būdavo atleidžiami nuo karinės tarnybos ir pavojingų kovinių misijų.