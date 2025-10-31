J. D. Vance'as gynė branduolinius bandymus, JT perspėjo apie eskalacijos pavojų

Praėjus kelioms valandoms po D. Trumpo pranešimo jo platformoje „Truth Social“, paskelbto prieš pat Pietų Korėjoje įvykusį JAV prezidento ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo susitikimą , viceprezidentas J. D. Vance'as žurnalistams sakė, kad bandymai būtini siekiant įsitikinti JAV branduolinio arsenalo veiksmingumu.
„Kartais reikia jį išbandyti, kad būtume tikri, jog jis deramai veikia“, – sakė J. D. Vance‘as.
„Žinome, kad jis veikia deramai, tačiau būtina visą laiką kontroliuoti padėtį ir prezidentas tiesiog nori būti tikras, kad mes tai darome“, – paaiškino JAV viceprezidentas.
Iš pradžių nebuvo aišku, apie kokius bandymus D. Trumpas kalbėjo ir kokie ginklai bus išbandomi.
Į pranešimą sureagavo Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius António Guterresas.
Pasak jo atstovo spaudai, A. Guterresas jau seniai perspėja, kad dabar branduolinė rizika yra pernelyg didelė ir reikia vengti visų veiksmų, kurie galėtų lemti klaidingus skaičiavimus ar eskalaciją su katastrofiškais padariniais.
Atstovas pridūrė, kad per pastaruosius 80 metų – maždaug tiek, kiek egzistuoja Jungtinės Tautos – buvo atlikti 2000 branduolinių bandymų. JT požiūriu, „branduoliniai bandymai niekada negali būti leidžiami jokiomis aplinkybėmis“, sakė jis.
Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) duomenimis, branduolinius ginklus turi devynios valstybės: JAV, Rusija, Kinija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Indija, Pakistanas, Šiaurės Korėja ir Izraelis.