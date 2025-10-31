JT paprašė JAV liautis puldinėjus tariamai narkotikus gabenančius laivus

Per pastarąsias savaites JAV Karibuose ir Ramiajame vandenyne atakavo keletą laivų, kuriais, kaip teigia Vašingtonas, buvo gabenami narkotikai. Per šiuos antpuolius žuvo mažiausiai 62 asmenys – aukų artimųjų ir šalių, iš kurių jie buvo kilę, vyriausybių teigimu, kai kurie iš jų buvo paprasti žvejai.
JT žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas sakė, kad šie žmonės buvo nužudyti „aplinkybėmis, kurių negalima pateisinti pagal tarptautinę teisę“.
„Šie išpuoliai ir vis didėjantis jų aukų skaičius yra nepriimtini“, – savo pranešime sakė jis.
„JAV privalo sustabdyti tokius išpuolius ir imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias neteisminiam žmonių, esančių šiuose laivuose, žudymui, kad ir kokiomis nusikalstamomis veikomis jie būtų kaltinami.“
Prezidento Donaldo Trumpo administracija pranešime Kongresui pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra įsitraukusios į „ginkluotą konfliktą“ su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais, kuriuos vadina teroristinėmis grupuotėmis, pateikdama šį teiginį kaip vieną iš priežasčių smūgiams pateisinanti.
Regionas patiria vis didėjančią įtampą, mat D. Trumpas pareiškė, kad leido CŽA vykdyti operacijas Venesueloje ir svarsto galimybę surengti sausumos operacijas prieš įtariamus šioje šalyje veikiančius narkotikų kartelius.
„Kova su rimta neteisėtos narkotikų prekybos tarptautiniu mastu problema yra, kaip jau seniai sutarta tarp valstybių, teisėsaugos reikalas, kuriam taikomi tarptautinėje žmogaus teisių teisėje nustatyti griežti mirtinos jėgos naudojimo apribojimai“, – paaiškino V. Turkas.
„Pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę tyčinis mirtinos jėgos panaudojimas yra leidžiamas tik kaip kraštutinė priemonė prieš asmenis, kurie kelia tiesioginį pavojų gyvybei.“
V. Turkas pabrėžė, kad „remiantis labai skurdžia informacija, kurią viešai pateikė JAV valdžios institucijos, neatrodo, kad kuris iš asmenų, buvusių smūgių taikiniais tapusiose valtyse, kėlė tiesioginį pavojų kitų žmonių gyvybei ar kitaip pateisino mirtinos ginkluotos jėgos panaudojimą prieš juos pagal tarptautinę teisę“.
Jis paragino „nedelsiant atlikti nepriklausomą ir skaidrų šių išpuolių tyrimą“.
