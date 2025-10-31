Per pirmąjį per aštuonerius metus susitikimą Xi Jinpingas pakvietė Kanados premjerą į Kiniją

Kanados santykiai su Kinija yra vieni blogiausių iš visų Vakarų šalių, bet abi valstybės patiria didžiulį spaudimą dėl Donaldo Trumpo įvestų muitų nepaisant to, kad ketvirtadienį Xi Jinpingas ir JAV prezidentas susitarė sumažinti įtampą.
„Pastaruoju metu, abiejų šalių bendromis pastangomis, Kinijos ir Kanados santykiai atsigavo ir perėjo į pozityvią plėtrą“, – Kanados premjerui sakė Xi Jinpingas, kai jiedu susitiko per Pietų Korėjoje vykstantį APEC viršūnių susitikimą ir Kinijos lyderis pakvietė M. Carney apsilankyti Kinijoje.
„Kinija nori bendradarbiauti su Kanada ir sugrąžinti Kinijos ir Kanados santykius į teisingas vėžes“, – pridūrė Xi Jinpingas.
M. Carney priėmė Xi Jinpingo kvietimą. Jis sakė, kad „konstruktyvus ir pragmatiškas dialogas“ yra būdas spręsti problemas ir kurti tvaresnę bei įtraukesnę tarptautinę sistemą.
Santykiai atšalo 2018 m., kai Vankuveryje pagal JAV orderį buvo suimtas Kinijos telekomunikacijų vadovas, o Pekinas atsakė sulaikęs du kanadiečius ir apkaltinęs šnipinėjimu.
Liepos mėnesį M. Carney paskelbė apie papildomą 25 proc. tarifą plieno importui – gaminiams, kuriuose yra Kinijoje išlydyto ir išlieto plieno. Kitą mėnesį Pekinas paskelbė, kad Kanados rapsų importui įves skausmingą laikiną 75,8 proc. muitą.
Kanada yra viena iš didžiausių rapsų – aliejinių augalų, naudojamų kepimo aliejui, gyvuliniams miltams ir biodyzelinui – gamintojų pasaulyje. Tačiau tiek Kanada, tiek Kinija tapo D. Trumpo vykdomos pasaulinės prekybos politikos taikiniais. Ketvirtadienį Trumpas pareiškė, kad iki 10 proc. sumažins su fentaniliu susijusius tarifus Kinijai, o Xi Jinpingas sutiko išlaikyti retųjų žemių tiekimą ir padidinti JAV sojų pupelių importą. Vis dėlto vidutinis JAV tarifas Kinijos importui išlieka 47 proc., teigė D. Trumpas.
JAV prezidentas šeštadienį pareiškė, kad Kanados prekėms taikomi tarifai padidinami dar 10 proc. ir nutraukiamos derybos dėl prekybos.
Per APEC susitikimą M. Carney sakė, kad nebėra to senojo pasaulio, kai buvo nuolat plečiama taisyklėmis pagrįsta liberalizuota prekyba bei investicijos ir tai kūrė šalių, įskaitant Kanadą, gerovę.
Jis taip pat kalbėjo apie Kanados, kaip „energetikos supervalstybės“ ir pagrindinės suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekėjos Azijai, potencialą.
Šalta pažintis
Vėliau Xi Jinpingas susitiko su Sanae Takaichi – pirmą kartą, kai ji šį mėnesį tapo pirmąja Japonijos vyriausybei vadovaujančia moterimi.
Kinijos valstybinė žiniasklaida citavo Xi Jinpingą, sakiusį, kad Kinija yra pasirengusi bendradarbiauti su Japonija dėl konstruktyvių, stabilių dvišalių santykių, atitinkančių naujos eros reikalavimus.
S. Takaichi laikosi itin griežto požiūrio Kinijos atžvilgiu, nors pastaruoju metu sušvelnino pasisakymus. Vis dėlto penktadienį, pristatydama savo politiką, ji pareiškė, kad Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos karinė veikla kelia rimtą susirūpinimą. Ji paskelbė, kad Japonija šiais finansiniais metais gynybai skirs 2 proc. bendrojo vidaus produkto, dvejais metais anksčiau nei buvo numatyta, ir sulaukė Kinijos kritikos
S. Takaichi taip pat tvirtai remia Taivaną ir bendradarbiavimą su savarankiškai valdoma sala saugumo srityje.
Prieš S. Takaichi ir Xi Jinpingo susitikimą analitikai perspėjo, kad pažintis gali būti šalta, nes Kinijos prezidentas net neišsiuntė sveikinimo žinutės Japonijos premjerei dėl jos, kaip priešiškos Kinijai, reputacijos. Nepaisant to, stabilumas yra bendras abiejų politikų prioritetas, sakė jie.
