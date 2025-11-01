„Surūdijusi skylė“: po D. Trumpo įsakymo – ekspertų sąmyšis

„The Washington Post“ kalbinti ekspertai pabrėžia, kad šiuo metu tokiems tyrimams naudojami kompiuteriniai modeliai, o pasiruošimas fiziniams bandymams gali užtrukti metus ir kainuoti milijonus dolerių.
Pažymima, kad nors D. Trumpas teigė įsakęs Pentagonui atnaujinti branduolinius bandymus, faktinis šio proceso valdymas perduodamas Nacionalinei branduolinio saugumo administracijai, kuri yra pavaldi Energetikos departamentui.
Būtent ši organizacija tvarko Nevadoje esančią bandymų bazę, kurioje JAV paskutinį kartą vykdė branduolinius bandymus 1992 metais.
Buvę šios bazės darbuotojai pažymi, kad grįžimas prie fizinių bandymų gali būti sudėtingas ir brangus procesas, kadangi tokia patirtis yra prarasta.
Šiuo metu branduoliniai bandymai dažniausiai atliekami naudojant kompiuterines simuliacijas ir „subkritinius“ bandymus, kurie nesukelia realių sprogimų. Be to, bandymų poligonui reikalingas rimtas remontas.
Pasak „The Washington Post“, žmonės, neseniai lankęsi šioje bazėje, įrangą apibūdina kaip „surūdijusią skylę“.
Daug darbuotojų dėl finansinių problemų buvo atleisti arba išleisti nemokamų atostogų, įskaitant ir dėl Elono Musko taikytų kaštų mažinimo iniciatyvų.
Kai kurie buvę pareigūnai mano, kad branduolinių bandymų atnaujinimas gali užtrukti metus, nors kiti teigia, kad pagrindinius bandymus galima atlikti per šešis mėnesius.
„Jeigu tikslas yra tiesiog atlikti efektyvų bandymą, pademonstruoti pirotechniką ir pasakyti – štai, susprogdinome branduolinį įrenginį, nesijaudinkite dėl rezultatų, – tuomet tam reikėtų metų“, – sakė branduolinis fizikas ir „Nuclear Threat Initiative“ organizacijos bendrapirmininkas Ernestas Monizas.
Analitikai pažymi, kad net ir paprastas bandymas gali kainuoti iki 100 mln. dolerių, o jam reikėtų iškasti naują vertikalų šachtos veleną, kad nebūtų sutrikdyta kita veikla Nevadoje.
„The Washington Post“ rašo, kad D. Trumpo sprendimas grindžiamas plačiai jo administracijoje paplitusia nuomone – branduoliniai bandymai yra būtini siekiant atsverti grėsmes iš Rusijos, Kinijos ir Šiaurės Korėjos.
Šios valstybės pastaraisiais metais aktyviai modernizuoja savo branduolinius arsenalus.
„Mes stovime vietoje. Mūsų branduolinis arsenalas toks pat, koks buvo prieš 50 metų. Reikia imtis veiksmų, kad parodytume, jog nebijome ir nepasiduosime spaudimui iš autokratų Pekine, Maskvoje ir Pchenjane“, – teigė tyrimų bendradarbis iš „Heritage Foundation“ analitinio centro Robertas Petersas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVbranduolinis ginklas
