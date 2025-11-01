JT Saugumo Taryba pritarė Vakarų Sacharos autonomijos planui

Vienuolika JT Saugumo Tarybos narių balsavimo metu pritarė rezoliucijai, o Rusija, Kinija ir Pakistanas susilaikė. Balsavime nedalyvavo Alžyras, kuris rezoliucijai prieštarauja ir remia Polisario fronto judėjimą, siekiantį Vakarų Sacharos nepriklausomybės.
Šia rezoliucija išreiškiamas iki šiol stipriausias tarptautinis palaikymas Maroko 2007 m. pasiūlymui, pagal kurį Vakarų Sachara turėtų autonomiją, bet priklausytų Marokui.
Dokumente raginama atnaujinti derybas tarp suinteresuotų šalių be išankstinių sąlygų tam, kad būtų pasiektas galutinis ir abipusiai priimtinas politinis sprendimas, kuris užtikrintų Vakarų Sacharos gyventojų apsisprendimo teisę.
Marokas aneksavo dalį išteklių turtingos Vakarų Sacharos po to, kai iš jos 1975 m. pasitraukė Ispanija. Nuo tada didelę dalį šios teritorijos kontroliuoja Marokas. Tačiau ten ir toliau kyla susirėmimai tarp Maroko pajėgų ir Alžyro remiamo Polisario fronto.
JAV, Izraelis, Prancūzija ir kelios Afrikos valstybės jau dabar pripažįsta Maroko pretenzijas į Vakarų Sacharą.
JAV ambasadorius Jungtinėms Tautoms Mikeas Waltzas sakė, kad tai istorinis balsavimas, kuris gali suteikti pagreitį ilgai lauktai taikai Vakarų Sacharoje.
Tačiau Alžyro ambasadorius Amaras Bendjama teigė, kad JT rezoliucija tiksliai neatspindi JT doktrinos dėl dekolonizacijos.
Priimtu dokumentu taip pat dar metams pratęsta JT taikos palaikymo misija Vakarų Sacharoje.