Lenkija linksniuoja siaubingą žmogžudystę: 13-metis miegančiam broliui peiliu dūrė 40 kartų

Čia 13 metų berniukas peiliu subadė miegantį savo 17 metų brolį.
Apie nusikaltimą policijai pranešta apie 3 valandą nakties. Atvykus tarnyboms 17-metis buvo skubiai išgabentas į ligoninę, tačiau medikams išgelbėti jo gyvybės nepavyko – jis mirė po poros valandų.
Pasak radzyn.24wspolnota.pl portalo, 13-metis broliui dūrė apie 40 kartų.
Skelbiama, kad nusikaltimo metu namuose buvo ir tėvai.
Aiškinamasi, ar 13-metis buvo blaivaus proto – ar nebuvo paveiktas narkotinių medžiagų.
Šeima tarnyboms nebuvo žinoma – niekada neturėjo problemų.
Lenkijos žiniasklaidoje skelbiama, kad 13-metis nebus teisiamas kaip suaugęs. Jam gresia būti uždarytam nepilnamečių sulaikymo centre iki kol sueis 24-eri.
„Niekada net nebūčiau pagalvojęs, kad galėtų įvykti tokia tragedija. Tai buvo normali šeima. Abu berniukai ėjo į mokyklą, tėvas dirbo statybose. Pas juos visada buvo ramu“, – žurnalistams pasakojo vienas iš kaimo gyventojų.
Volsa Osovinska yra pakankamai didelis kaimas Borkių bendruomenėje, čia stovi bažnyčia, pradinė ir profesinė mokyklos.