Lietuvių pamiltoje saloje – kraupios žudynės: įtaria šeimos kerštą, šaudė ir AK-47

Valstybinė naujienų agentūra ANA pranešė, kad mažiausiai du žmonės, viena iš jų – 50-metė moteris, žuvo per susišaudymą kalnuotoje Vorizijos kaimo vietovėje, esančioje apie 52 kilometrus į pietvakarius nuo salos sostinės Herakliono.
Valstybinė televizija ERT pranešė, kad per incidentą šaudyta AK-47 automatais ir šautuvais, sužeista mažiausiai dar 10 žmonių. Į atokią vietovę keliauja Graikijos policijos vadovas, kiti aukšto rango pareigūnai ir pastiprinimas, o vietos pareigūnai atlieka kratas.
Policija dar nieko nesulaikė, manoma, kad keli įtariamieji slapstosi netoliese esančiame tarpeklyje.
Ginkluoti policijos pareigūnai apsupo kaimą, kad greitosios pagalbos automobiliai galėtų išvežti sužeistuosius, pranešė ERT. Incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai kaime statomame name susprogdintas sprogstamasis įrenginys.
Kretoje laikyti ginklus nelegalu, tačiau šeimų kerštas saloje – įprastas reiškinys. Iš ginklų per vestuves ir šventes dažnai leidžiamos salvės.
Praėjusį sekmadienį 23-ejų metų jaunuolis nušovė 52-ejų metų vyrą per kaimo šventę vakarų Kretoje.
2005 m. vykdyta kampanija, kurią rėmė legendinis Kretos kompozitorius Mikis Theodorakis, skatinusi vietos gyventojus vengti beprasmės ginkluotos prievartos, tačiau ja mažai pasiekta.