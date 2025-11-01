Pasirodžius dronams buvo uždarytas Berlyno oro uostas: aiškėja detalės

Lėktuvai nekilo ir nesileido tarp 20 val. 8 min ir 21 val. 58 min. vietos laiku. Uždarius oro uostą, skrydžiai buvo nukreipti į kitus Vokietijos miestus.
Siekiant sušvelninti poveikį skrydžių operacijoms, buvo sušvelnintas Berlyne egzistuojantis draudimas skraidyti naktį.
Brandenburgo žemės policija patvirtino gavusi pranešimą apie pastebėtus dronus ir išsiuntė policijos ekipažą bei sraigtasparnį.
Nors policijos pareigūnai matė vieną droną, bet nenustatė, kas jį valdė.
Vokietijos lyderiai perspėja apie augančią dronų grėsmę po to, kai šįmet jie buvo pastebėti virš oro uostų ir karinių bazių.
Oro uostai Danijoje, Norvegijoje ir Lenkijoje neseniai taip pat stabdė skrydžius dėl nenustatytų bepiločių orlaivių, o Rumunija ir Estija dėl to kaltino Rusiją, kuri tai neigė.
Vokietija – NATO šalis ir svarbi Ukrainos rėmėja šiai ginantis nuo Rusijos agresijos – dėl dronų skrydžių taip pat kaltina Maskvą.
Pastaraisiais mėnesiais Vokietijoje būta daug pranešimų apie dronus virš karinių bazių, pramoninių ir kritinės infrastruktūros objektų.
Spalio pradžioje dėl dronų du kartus buvo uždarytas Miuncheno oro uostas. Atšaukti arba kitur nukreipti skrydžiai paveikė tūkstančius keleivių.
Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas ragina šalį rasti priemonių prieš šią hibridinę grėsmę, įskaitant geresnius pajėgumus aptikti, įvertinti ir galimai numušti dronus.