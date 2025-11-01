Prancūzijoje nuteisti holokausto memorialą išniekinę bulgarai

Paryžiaus teismas 2 metų įkalinimo bausmes skyrė Georgijui Filipovui ir Kirilui Miluševui, kurie įvykdė išpuolį. Tuo metu jo sumanytojams, Nikolajui Ivanovui ir Mircho Angelovui, buvo skirtos 4 ir 3,5 metų įkalinimo bausmės. M. Angelovas buvo nuteistas už akių ir vis dar yra laisvėje.
Be to, visiems keturiems vyrams visam gyvenimui uždrausta patekti į Prancūzijos teritoriją.
Tai pirmasis toks teismo procesas Prancūzijoje ir vienas iš kelių incidentų, kuriuos, įtariama, surengė kita valstybė, siekdama destabilizuoti padėtį Prancūzijoje.
Įtariamieji nebuvo teisiami už veikimą kitos valstybės vardu, nes tokia sunkinanti aplinkybė į Prancūzijos baudžiamąjį kodeksą buvo įtraukta tik po šio įvykio.
Vis dėlto teismas paskelbė, kad kitos valstybės kišimasis šiuo atveju yra neginčijamas, o juo siekta paveikti visuomenės nuomonę, pasinaudoti esamais nesutarimais ir dar labiau skaldyti Prancūzijos visuomenę.
Vandalizmo aktas buvo surengtas 2024 m. gegužę. Tuo metu Prancūzijoje tvyrojo įtampa dėl 2023 m. spalį kilusio Izraelio karo prieš palestiniečių islamistų grupuotę „Hamas“.
Išpuolio vykdytojai raudonais rankų atspaudais išpaišė sieną, ant kurios įrašyti 3,9 tūkst. žmonių vardai, kurie Antrojo pasaulinio karo metais nacių okupuotoje Prancūzijoje gelbėjo žydus.
Dar keli raudoni rankų atspaudai buvo rasti ant pastatų Paryžiaus centre netoli įvykio vietos.
Apsaugos darbuotojas buvo pagavęs du žmones, kurie ant memorialo dėjo delnus vaizduojančius šablonus.
Tyrėjai vyrų tapatybes nustatė iš apsaugos kamerų įrašų. Paaiškėjo, kad trys vyrai kitą rytą autobusu išvyko į Belgiją, o iš ten išskrido į Bulgariją.
Trijulė netruko kaltę suversti laisvėje likusiam M. Angelovui ir neigė ideologinius išpuolio motyvus.
G. Filipovas sakė nežinojęs, kad buvo apipaišytas holokausto memorialas. Teismo metu jis neigė kaltinimus, jog buvo užverbuotas dėl ryšių su neonaciais, nors yra išsitatuiravęs svastiką, o socialiniuose tinkluose yra jo nuotraukų nacistinio pasisveikinimo poza. Jis aiškino, kad visą tai jau praeitis, o jis yra padaręs klaidų.
Tai buvo vienas iš 9 panašių incidentų, už kuriuos atsakomybė galimai tenka Rusijos žvalgybai.
Kitais atvejais 2023 m. spalį Paryžiaus regione ant pastatų buvo išpaišytos Dovydo žvaigždės, 2024 m. gegužę prie Eifelio bokšto palikti karstai su įrašais „prancūzų kariai Ukrainoje“, o 2025 m. rugsėjį prie mečečių Paryžiaus regione palikta kiaulių galvų.