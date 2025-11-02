Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisĮvykiai

Pentagono vadovas: per naują JAV ataką Karibų jūroje žuvo trys žmonės

2025 m. lapkričio 2 d. 09:33
JAV kariuomenė Karibų jūroje surengė dar vieną mirtiną smūgį, nukreiptą į laivą, kuris tariamai buvo prikrautas narkotikų, šeštadienį paskelbė Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas.
Daugiau nuotraukų (1)
Per ataką žuvo trys vyrai, socialiniame tinkle „X“ parašė P. Hegsethas ir kartu pridūrė, kad smūgis buvo suduotas tarptautiniuose vandenyse, o JAV karinis personalas nenukentėjo. Siekdamas pateisinti šį smūgį, P. Hegsethas rėmėsi nepatikslintomis žvalgybos išvadomis. Jis sakė, kad laivas „plaukė žinomu narkotikų kontrabandos maršrutu ir gabeno narkotikus“.
P. Hegsethas nepatikslino, kurioje Karibų jūros dalyje šis laivas buvo, kai į jį buvo nusitaikyta. Nepriklausomai patikrinti jo pareiškimų kol kas nebuvo galimybės.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą žadėjo imtis griežtų veiksmų prieš narkotikų kartelius. Rugsėjo mėnesį jo administracija leido smogti į laivus Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne, kuriais į JAV esą gabenami narkotikai. Teigiama, kad per šiuos smūgius iki šiol jau žuvo dešimtys žmonių.
Šie veiksmai buvo plačiai sukritikuoti – iš dalies dėl to, nes D. Trumpo administracija iš pradžių nepateikė jokio teisinio pagrindo. Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai yra perspėję, kad šiais smūgiais galbūt pažeidžiama tarptautinė teisė.
JAVNarkotikaiKaribų jūra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.