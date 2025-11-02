Prokurorė: du įtariamieji Luvro apiplėšimu – pora su vaikais

Praėjusį mėnesį keturi asmenys vidury dienos įsiveržė į Luvrą, labiausiai lankomą meno muziejų pasaulyje, vos per septynias minutes pavogė 102 mln. dolerių vertės papuošalus ir pabėgo motoroleriais.
Sulaikyti ir apkaltinti du vyrai, įtariami įsilaužę į Apolono galeriją, kurioje saugomos Prancūzijos karališkosios brangenybės, kol du jų bendrininkai laukė lauke. Prokurorai šeštadienį pranešė, kad dar dviem įtariamiesiems – vyrui ir moteriai – taip pat buvo pateikti kaltinimai ir jie sulaikyti.
Pavogti papuošalai kol kas neatgauti.
Sekmadienį Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau pareiškė, kad įtariamieji, gyvenantys Prancūzijos sostinės šiauriniuose priemiesčiuose, manoma, yra smulkūs nusikaltėliai, o ne organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai.
Jų apibūdinimas neatitinka tų, kurie „paprastai siejami su aukščiausiais organizuoto nusikalstamumo sluoksniais“, „France Info“ sakė L. Beccuau ir pridūrė, kad bent vienas asmuo vis dar ieškomas.
Pasak prokurorės, šeštadienį apkaltinti 37 metų vyras ir 38 metų moteris yra pora, turinti bendrų vaikų. Jie neigia dalyvavę vagystėje, vyras apskritai atsisakė padaryti bet kokį pareiškimą.
Vietos gyventojai
Pasak prokurorės, įtariamieji akivaizdžiai yra vietos gyventojai, visi gyveno Seine-Saint-Denis regione šiauriau Paryžiaus arba netoli jo. „Kai kurie yra susiję, ypač pora“, – sakė ji ir pridūrė, kad du įtariami vyrai 2015 m. buvo kartu nuteisti už vagystę.
37 metų vyrui pateikti kaltinimai dėl organizuotos vagystės ir nusikalstamo sąmokslo, o jo partnerei – dėl bendrininkavimo organizuojant vagystę ir nusikalstamą sąmokslą.
Šeštadienį Paryžiaus teisme pasirodžiusi moteris verkė ir sakė, kad bijo dėl vaikų ir savęs.
Pora buvo suimta, kai per apiplėšimą naudotame keltuve buvo rasta jų DNR. Prokurorės teigimu, keltuve buvo rasti reikšmingi DNR įrodymai, siejantys vyrą su nusikaltimu. Aptikti ir jo partnerės DNR pėdsakai, tačiau jie ten galėjo atsirasti per kontaktą su asmeniu ar daiktu, pridūrė ji.
„Visa tai reikės ištirti“, – sakė L. Beccuau ir pridūrė, kad vyras anksčiau buvo teistas 11 kartų, daugiausia už vagystes.
Juodoji rinka
Pirmieji du anksčiau suimti vyrai policijai taip pat buvo žinomi dėl vagysčių. Abu gyveno šiaurės rytiniame Paryžiaus priemiestyje. Vienas iš šių dviejų ir šeštadienį apkaltintas vyras „susiję su ta pačia vagystės byla ir buvo nuteisti Paryžiuje 2015 m.“, sakė prokurorė.
Trys šią savaitę kartu su pora suimti asmenys buvo paleisti nepateikus kaltinimų.
Bėgdami vagys pametė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, kadaise priklausiusią imperatorienei Eugenijai, Napoleono III žmonai. Tačiau jie pagrobė aštuonis papuošalus, įskaitant smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas I padovanojo savo antrajai žmonai imperatorienei Marijai Luizai.
Brangenybių paieška tęsiama, tiriami visi įmanomi variantai, sakė prokurorė ir pridūrė, kad lobiai „gali būti panaudoti pinigų plovimui“.
„Mes nagrinėjame visas galimybes juodojoje rinkoje parduoti šiuos papuošalus, bet tikiuosi, kad artimiausiu metu tai neįvyks“, – sakė L. Beccuau.
