Identifikuoti „Hamas“ perduoti įkaitų kūnai

Trys kareiviai žuvo per „Hamas“ ir kitų ekstremistų 2023 m. spalio 7 d. Izraelyje surengtas žudynes, kai priešinosi užpuolikams. Tada jų kūnai buvo išgabenti į Gazos Ruožą. Perdavus jų palaikus, palestiniečių teritorijoje dar liko aštuoni negyvi įkaitai.
„Hamas“ trijų kareivių palaikus sekmadienį perdavė Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui, ir tada jie identifikavimui buvo nuvežti į Izraelį. Islamistai pagal paliaubų susitarimą spalio 13 d. mainais į šimtus palestiniečių kalinių paleido visus gyvus įkaitus.
Tačiau, priešingai nei numatyta JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plane, „Hamas“ vilkina palaikų perdavimą, argumentuodama, kad žuvusiuosius sunku rasti, nes jie yra po subombarduotų pastatų ir tunelių griuvėsiais. Izraelis tai vadina „Hamas“ melu.