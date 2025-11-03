Ispanijoje prieš teismą stoja generalinis prokuroras

Politiniu požiūriu sensacinga byla prieš Alvaro Garcią Ortizą, pirmąjį Ispanijos istorijoje teisiamą generalinį prokurorą, yra viena iš kelių teisinių bylų, verčiančių raudonuoti mažumos kairiųjų koaliciją.
A. Garcia Ortizas kaltinamas nutekinęs bylos medžiagą apie verslininką Alberto Gonzalezą Amadorą, tiriamą dėl įtariamo mokestinio sukčiavimo. A. G. Amadoras yra įtakingos Madrido regiono dešiniųjų lyderės Isabel Diaz Ayuso širdies draugas.
Jos konservatyvi Liaudies partija (PP) apkaltino A. G. Ortizą, kurį 2022 m. į generalinio prokuroro pareigas paskyrė P. Sanchezo socialistų vyriausybė, organizavus informacijos nutekinimą, siekiant pakenkti I. D. Ayuso. Ji yra Ispanijos dešiniųjų numylėtinė, keliskart linksniuota kaip galima kandidatė į aukščiausius politinius postus šalyje.
2024 m. žiniasklaida pranešė, kad A. G. Amadoras prokuratūrai pasisiūlė prisipažinti padaręs įtariamus mokestinius nusikaltimus mainais už tai, kad išvengtų teismo ir kalėjimo.
Verslininkas kaltinimas 350 tūkst. eurų pasisavinimu iš valstybės iždo 2020 ir 2021 m., kai jo sveikatos priežiūros įmonės pajamos smarkiai išaugo per COVID-19 pandemiją.
Aukščiausiasis teismas pradėjo tyrimą dėl A. G. Ortizo po A. G. Amadoro skundo. Verslininkas reikalauja ketverių metų kalėjimo bausmės generaliniam prokurorui ir 300 tūkst. eurų kompensacijos už „padarytą moralinę žalą“.
A. G. Ortizo advokatai kaltinimus vadina „alternatyvia versija“
Jei būtų pripažintas kaltu, generaliniam prokurorui gresia kelerių metų kalėjimo bausmė ir draudimas toliau užsiimti savo profesija. A. G. Ortizas neigia asmeniškai ar per savo biurą nutekinęs bet kokią informaciją apie A. G. Amadorą.
Generalinio prokuroro teisininkų komanda jį pristatė kaip Madrido regioninės valdžios kampanijos auką. Pasak jų, šia kampanija siekiama nukreipti dėmesį nuo A. G. Amadoro teisinių problemų ir apsaugoti I. D. Ayuso.
A. G. Ortizo advokatai prieš teismo procesą aiškino, kad populiari dešiniųjų politikė ir jos darbuotojai parengė „strategiją, kurią sudaro alternatyvios versijos kūrimas ir skleidimas“, o G. Amadoro teisinės problemos vaizduojamos kaip „politinis persekiojimas“.
Šalies vyriausybė keliskart pareiškė visiškai neabejojanti A. G. Ortizo nekaltumu ir jo galimybėmis tęsti darbą generalinio prokuroro pareigose.
Teismo procesas Aukščiausiajame Teisme truks iki lapkričio 13 d.. Iš 41 liudytojo, kurie turėtų dalyvauti procese, 12 yra žurnalistai.
A. G. Amadoras teisme liudys antradienį, o A. G. Ortizas – lapkričio 12 d.
Naujienų agentūra AFP primena, kad Ispanijos vyriausybę grasina nuversti atskiri korupcijos tyrimai, kurių taikinyje atsidūrė ministro pirmininko žmona, brolis ir du buvę socialistų partijos lyderiai. P. Sanchezas atėjo į valdžią 2018 m., žadėdamas išvalyti Ispanijos politiką.