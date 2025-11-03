„Kol Italijos vyriausybė toliau švaistys mokesčių mokėtojų pinigus (Ukrainai), Italija visiškai žlugs – pradedant bokštais ir baigiant jos ekonomika“, – platformoje „Telegram“ pareiškė M. Zacharova.
„Prisimenu, kad šių metų gegužę Italijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Italijos parama Ukrainai, įskaitant karinę pagalbą ir įnašus, mokamus per ES mechanizmus, sudaro maždaug 2,5 mlrd. eurų“, – rašė ji.
Romoje restauruojamo bokšto „Torrei de Conti“ dalis sugriuvo pirmadienį. Šaltiniai pranešė, kad krintančios nuolaužos sužalojo 64 m. amžiaus vyrą, jo būklė sunki.