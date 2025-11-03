Žinios, kurios šviečia.
Kremlius išsityčiojo iš Italijos dėl sugriuvusio istorinio bokšto: apkaltino paramą Ukrainai

2025 m. lapkričio 3 d. 17:51
Po to, kai Romoje sugriuvo dalis restauruojamo senovinio bokšto, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pirmadienį pasišaipė iš Italijos, šį incidentą susiedama su karine parama Ukrainai.
„Kol Italijos vyriausybė toliau švaistys mokesčių mokėtojų pinigus (Ukrainai), Italija visiškai žlugs – pradedant bokštais ir baigiant jos ekonomika“, – platformoje „Telegram“ pareiškė M. Zacharova.
„Prisimenu, kad šių metų gegužę Italijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Italijos parama Ukrainai, įskaitant karinę pagalbą ir įnašus, mokamus per ES mechanizmus, sudaro maždaug 2,5 mlrd. eurų“, – rašė ji.
Romoje restauruojamo bokšto „Torrei de Conti“ dalis sugriuvo pirmadienį. Šaltiniai pranešė, kad krintančios nuolaužos sužalojo 64 m. amžiaus vyrą, jo būklė sunki.
